Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ismi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirilirken, Mehmet Cahit Turan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak kabinede yerini aldı.

Bir dönem Karayolları Genel Müdürü ve Danıştay üyesi olarak da görev yapan Mehmet Cahit Turan, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından danıştay üyeliğine seçilmişti.

MEHMET CAHİT TURAN KİMDİR?

1960 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nü bitirdi, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda büro mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılından itibaren İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Otoyol Bakım İşletme Başmühendisi, Otoyol Yapım Başmühendisi, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.Bu görevinden emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, ardından Danıştay Üyesi olarak vazife yürütmüştür. Danıştay Üyeliğinden emekliliğinin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO’luğuna getirilmiştir.

Vira Haber