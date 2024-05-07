'Emerald Azzurra' Bodrum’a 84 Yolcu Getirdi
Bahamalar bayraklı Emerald Azzurra isimli yolcu gemisi, Bodrum’a 84 yolcu getirdi.
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Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azzurra bugün sabah 08.00’da Kuşadası Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Kanadalı olmak üzere 84 yolcu, 75 de mürettebat bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan’ın Rodos Limanı’na hareket edecek.
Vira Haber
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Etiketler : Bahama, Bodrum, Kuşadası, Emerald Azzurra
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