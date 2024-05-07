UBAK ve Ulaştırma Mevzuat Çalıştayı’nda Masaya Yatırıldı

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi’nden temsilcilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte paydaşlar, Türkiye'nin ulaştırma konuları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üye firmalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen UBAK ve Ulaştırma Mevzuat Çalıştayı, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. UTİKAD üyesi Obdan Sistem’in de aralarında yer aldığı firmalar, çalıştayda ulaştırma sektörünün önemli konularını ele aldı. Sektördeki iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirme adına önemli bir adım niteliği taşıyan çalıştaya katılanlar, pazardaki mevzuat değişikliklerinin de değerlendirildiği platformda görüşlerini paylaştı.

Çalıştaya UTİKAD’ı temsilen katılan UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve UTİKAD Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Arkın Obdan, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Sektörümüz adına çok faydalı bir çalıştay oldu. Özellikle uluslararası karayolu taşımaları ile ilgili kamu ve özel sektörün tüm paydaşlarının katılımı oldukça önemliydi. Sektörün tüm önemli konularını masaya yatırdığımız çalıştayda; uluslararası arenadaki rekabette öne geçmek için atılacak adımlar, yeşil lojistik, karayolu taşımalarının diğer taşıma modlarıyla etkileşerek ülkemizin ‘transit hub’ olma vizyonuna nasıl hizmet edeceği, ikili ve çoklu anlaşmalarda karşılıklılık esaslarının yönetimi ve UBAK izinlerinin dağıtım prensipleri öne çıkan konular oldu.”

Vira Haber