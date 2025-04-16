‘Emerald Azzurra' Fethiye’ye 100 Turist Getirdi

15 Nisan Turizm Haftası başlarken Fethiye’ye sezonun ilk lüks turist gemisi yaklaşık 100 yolcu getirdi. Sabah erken saatlerde Fethiye Körfezi’nde Club Letonya ve Şövalye Adası karşısına demirleyen 110 metre boyundaki gemide oldukça zengin turistlerin olduğu öğrenildi. Gemide ağırlıklı olarak ABD, Almanya, İtalya ve İsveç’ten yaklaşık 100 zengin turistin bulunduğu öğrenilirken turistler Çalış Bot Kooperatifi’ne ait teknelerle iskeleye taşınıp, oradan tarihi ve turistik yerlere götürüldü. Fethiye’nin Kayaköy, ölüdeniz ve Seydikemer İlçesi’nin Tlos ve Letoon antik kentlerini ziyaret ettiği belirtildi. 75 mürettebatın bulunduğu Emerald Azzurra isimli lüks yolcu gemisindeki bazı turistlerde şehir merkezinde paspatur çarşısı ve kordon boyunu gezip alışveriş yaptı.

Lüks yolcu gemisinin akşam saatlerinde Fethiye Körfezi’nden Rodos Limanı’na hareket edeceği kaydedildi.

Vira Haber