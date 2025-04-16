İş Dünyası Karbonsuz Bir Gelecek İçin İstanbul Karbon Zirvesi'nde Buluştu

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) öncülüğünde düzenlenen zirve, "Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İTÜ’nün desteğiyle hayata geçirildi.

Zirvede, Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon ticaret sistemi (ETS), sürdürülebilir enerji politikaları, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil bankacılık, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi güncel başlıklar ele alındı. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in iklim politikalarının Türkiye’ye etkileri de uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Etkinlikte ayrıca, SÜT-D tarafından her yıl verilen “Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri” sahiplerini buldu. ST Climate desteğiyle karbon nötr olarak düzenlenen zirvede, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

“Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yolu” başlıklı oturumda kamu temsilcileri, ülkenin mevcut iklim stratejilerini aktarırken, “Karbon Yönetimi ve Endüstri” ile “Karbon Yönetimi ve Enerji” başlıklı oturumlarda sektör temsilcileri karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik çalışmaları ve sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı.

Zirve, Türkiye’nin karbonsuz ekonomi yolculuğunda kamu, özel sektör ve akademi iş birliğinin önemine dikkat çekerken, iklim finansmanı ve sektörel dönüşüm için atılması gereken adımlar da masaya yatırıldı.

Vira Haber