Eminönü'nde İETT Otobüsü Denize Düştü

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde otobüs duraklarında park halinde bulunan bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı. Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

Ekipler, otobüsü denizden çıkarmak için çalışma başlattı.

Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyledi.

Şahin, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük." dedi.

Vira Haber