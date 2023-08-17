Kruvaziyer Yolcu Sayısı % 66,7 Arttı, Fırsatı İyi Değerlendirmeliyiz

EŞSİZ AVANTAJLARA SAHİBİZ

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Turizmci, İş İnsanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye, kruvaziyer turizminde çok önemli avantajlara sahip. Bir yandan dünyanın süper güçlerinden Rusya, diğer yandan dünyanın en refah ve kalkınmış kıtalarından Avrupa, diğer yandan Asya ve Afrika… Türkiye, jeopolitik açıdan o kadar güçlü bir konumda ki… Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesişim alanında bulunuyoruz. Koylarımız, dünyanın en berrak, en temiz koyları arasında yer alıyor. 3 tarafımız pırıl pırıl denizlerle çevrili. Kısacası eşi benzeri bulunmayan avantajlara sahibiz. Ülkemiz, başta kruvaziyer turizmi olmak üzere turizmin diğer bütün branşlarında gelişmeye açık” dedi.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE TALEP GÖREN ÜLKE KONUMUNDAYIZ

Yıl sonu itibarıyla turizmde 1 milyon turist rakamının hedeflendiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bu rakamlar içinde bulunduğumuz durum itibarıyla çok ciddi bir başarı gibi gelebilir. Oysa potansiyelimiz çok daha yüksek. Türkiye’de son yıllarda özel sektör kruvaziyer turizminin gelişmesi için önemli yatırımlar yapmaya başladı. Bu yatırımların artması gerekli. Bu yatırımların sadece özel sektörle de sınırlı kalmaması gerekiyor. Artık devlet politikası olarak denizciliğin yer alması gerekiyor. Günümüzde kruvaziyer turizminde talep gören ülke konumuna eriştik” ifadesini kullandı.

GEÇEN YILA ORANLA % 66,7 ORANINDA BİR ARTIŞ VAR

Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısının Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükseldiği bilgisinin altını çizen Çavuşoğlu, “Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu bir milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINDA DENİZCİ MİLLET OLMALIYIZ

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında “denizci millet” olabilmek için denizciliğe daha çok yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Camelot Maritime Genel Müdürü Kaptan Gürbüz Can, “Camelot Maritime olarak yatırımlarımıza cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da devam edeceğiz. Denizcilik, ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sunabilir. Deniz turizminden tutun da deniz taşımaya kadar çok önemli fiziki avantajlarımız var. Fiziki avantajlarımız dışında genç ve yetişmiş insan kaynakları anlamında da artılarımız bulunuyor. Bütün bunları harmonize etmeliyiz. Denizcilik alanında hedefimizi yükseltmeliyiz. Uyuyan devi uyandırmalıyız ve denizcilikten çok daha fazla katma değer sağlamalıyız” dedi.

Vira Haber