CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Entech - Geri dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB’in destekleri ile organize edilecek.

Yurt içinde düzenlenen fuarlara katılmak isteyen fakat bunun için bütçe ayıramayan katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, kentsel çevre temizlik araçları, yenilenebilir ve solar enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, KOSGEB’in de desteği ile Entech Fuarı’na katılabilecek.

Sektördeki en son gelişme ve yenilikler, sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamaların sergileneceği ENTCEH, katılımcı firmaları alım heyetleri ile bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurma, iş hacmini geliştirme ve yeni pazarlar oluşturma fırsatı sağlayacak.

Vira Haber