Boğazların görünmez kahramanları

İstanbul'un kültürel miraslarından olan, tarihte birçok şair, yazar ve sanatçıya ilham veren vapurlar, Boğaz ve martıları izleyerek yolculuk yapma keyfi yaşatıyor. Yılda 40 milyonun üzerinde yolcu taşıyan vapurların kaptanları, mesleklerinin avantaj ve dezavantajlarını anlattı.

169 yıllık İstanbul Şehir Hatları'nda görevli 65 kaptandan biri Halil Atilla Turgut, 30 yıldır kaptanlık yaptığını, çocukluğunun babasının balıkçı teknesinde geçtiğini, denize tutkusu nedeniyle kaptan olmaya karar verdiğini söyledi. Mesleğe 1987 yılında stajyer olarak başladığını belirten Turgut, "17 yaşında stajyer olarak başladığım gemide, şu an kaptan olarak görev yapıyorum. Bu duygu benim için ayrı bir gurur veriyor." dedi.

“ İstanbul Boğazı'nda aşıkları, sevenleri kavuşturuyoruz”

Uludağ Üniversitesinde Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Bölümünde de okuduğunu anlatan Turgut, Boğaz'da gemi kullanmanın kendisine keyif verdiğini dile getirdi. İstanbul Boğazı'nda kaptanlık yapmak için dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Turgut, iklim koşulları ve deniz trafiğini iyi bilmek gerektiğini kaydetti. Turgut, "Biz insan taşıyoruz. Her şeyden önce yolcuların canları bize emanet. İnsanlar işlerine, evlerine, okullarına gidiyor. İstanbul Boğazı'nda aşıkları, sevenleri, özlem çekenleri birbirlerine kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Turgut, Kanlıca İskelesi'ne yanaşırken kuvvetli lodosun etkisiyle orkoz adı verilen akıntının gemiyi ters çevirdiğini anlattı. Olay nedeniyle normalde sancak tarafından yanaşırken iskele tarafından yanaşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Turgut, "Dünyanın neresinde yaparsanız yapın denizcilik zor bir meslektir ama keyiflidir. Bir okyanusa açıldığınızda gökyüzünün güzelliğini seyretmek kadar keyifli bir şey yoktur. Şehir hatlarında kaptan olmak için de yanaşacağınız iskelenin özelliklerini iyi bilmeniz gerekir. Bunu bildikten sonra sorun yaşanmıyor." diye konuştu.

Denizi olmayan şehirde kaptanlık hayalleri

Şehir Hatları'nda yıllardır kaptanlık yapan Saadettin Çil ise denize kıyısı olmayan Çankırı'da dünyaya gelmesine rağmen, çocukluğunda hiç görmediği denizlerde kaptanlık yapma hayalleri kurduğunu anlattı.

Ailesinin İstanbul'a taşınmasının ardından Su Ürünleri ve Denizcilik Meslek Lisesini kazanarak hayallerini gerçekleştirme yolunda ilk adımı attığını belirten Çil, 1990 yılında mesleğe başladığını, 20 yıldır işletmede çalıştığını ve 5 yıldır da kaptanlık yaptığını ifade etti.

Kaptan Köşkü'nde biri reis ve kaptan olmak üzere, toplam 6 kişi çalıştıklarına işaret eden Çil, gemide arıza olup olmadığı kontrol edilip, planlama bilgisi verildikten sonra en geç saat 08.00'de sefere başladıklarını aktardı.

Vira Haber