TCG ORUÇREİS AB Gemileriyle Doğu Akdeniz’de Geçiş Eğitimleri yaptı

Doğu Akdeniz’de denizde durumsal farkındalık kapsamın da gerçekleşen eğitimleri ve fotoğrafları sitesinde paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli TCG ORUÇREİS ve ITS CARABINIERE ile FGS HAMBURG ve HS LIMNOS arasında 19 Ocak 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de “Geçiş Eğitimleri” yapıldığını belirtti.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu- (SNMG-2)’nin, 20 Ocak 2020 tarihinde TCG SALİHREİS ile geçiş eğitimleri ve Doğu Akdeniz’de denizde durumsal farkındalık eğitimleri icra edeceğinide belirten bakanlık müteakiben 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında da Mersin limanına ziyaret yapacağına değindi.

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamada Türkiye’nin, Akdeniz’de NATO’nun icra ettiği Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla katkı sağlayan devlet konumunda olduğu yazıldı.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: “Türkiye, 29 NATO üyesi içerisinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri-2’ye en fazla katkı veren ikinci devlet konumundadır. Ayrıca NATO’nun Akdeniz’de icra ettiği Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla katkı sağlayan devlet konumunda olan Türkiye, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de müttefik ülkelerin donanmalarına Aksaz ve Mersin Limanları başta olmak üzere liman kolaylığı desteği sağlamaktadır.”

Vira Haber