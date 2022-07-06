"En Çevreci Gemiyi İnşa Eden Tersane Ödülü” Sanmar Tersaneleri’ne Verildi

1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 2.Türkiye Denizcilik Zirvesi Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin denizcilik vizyonunun tüm dünyaya aktarıldığı, yerli ve yabancı binlerce katılımcının tek bir çatı altında sektörün geleceğini konuştuğu zirve, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ile başladı.

Denizcilik sektörünün gelişiminin, sorunlarının ve çözüm yollarının tüm detayları ile ele alındığı ve oldukça başarılı geçen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nin açılışına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu, Recep Düzgit, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak, Sina Şen, Orhan Gülcek, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç başta olmak üzere bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Zirve’nin ilk gününde gerçekleştirilen ödül töreninde “Sektörün En” leri de sahiplerini buldu. “En Çevreci Gemiyi İnşa Eden Tersane Ödülü”nü Sanmar Tersaneleri adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sayın Salih Tan’dan teslim aldı. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.