İhracat Hedeflerini Yükselten Mono Steel, Ekonomiye Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

Dünyaca ünlü projelerde kendisine yer bularak Türk ekonomisine katkı sağlayan Mono Steel, 5 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat yapmaya devam ediyor. Bu yıl aldığı kararla üretimlerine sadece Sakarya’daki tesislerinde devam eden markanın 2022 yılının ilk çeyreğinde yaptığı ihracat rakamı 13 Milyon Euro.

Kaliteli işçiliği sayesinde nitelikli projelerde kendisine yer bulan Mono Steel, 2022 yılının ilk çeyreğinde 13 Milyon Euro ihracat rakamına ulaştı. 2022 yılının başında yaptığı7.5 Milyon Euro yatırımla Sakarya’da yeni bir üretim tesisi de kuran firma, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla tüm üretimlerini 2023 yılına kadar Türkiye’deki fabrikalarında yapma kararı aldı. Bu karar sonrasında Mayıs ayında yine Sakarya Ferizli’de bir tesis daha açan Mono Steel, 2022 yılı ciro hedeflerine de Eylül ayında ulaşmayı bekliyor.

Şu anda Amerika, Avustralya, Fransa ve İngiltere’nin mega projelerinde yer alan tek Türk firma olan Mono Steel, dünyanın dört bir yanındaki projelere nitelikli çelik yapılar üretmeye devam ediyor. Son olarak Londra-Birmingham ve Manchester United arasındaki seyahati daha hızlı hale getirecek olan HS2 hızlı tren projesi için el sıkışan firma, Almanya’da da yeni işbirliklerine imza atıyor. Bu imza ile markanın devam eden projeleri dışında, 2022 yılında aldığı proje sayısı da 40’a ulaşacak.

KADIN İSTİHDAMINDA HEDEF MAVİ YAKALILAR

Yüzde 36 kadın istihdamı ile çalışan, yeni üretim tesislerinin açılmasıyla bu rakama mavi yakalı kadın istihdamını da katarak daha yükseğe çıkarmayı düşünen Mono Steel, yatırımlarını da öne çekmeyi planlıyor. Bu yatırımlarla kadın istihdamındaki artış da sürecek. Mono Steel’in CEO’su ve kurucu ortağı Mustafa Toprakçeken; “2022 yılı sonunda yeni bir fabrika daha inşa etmeyi planlıyoruz. Yakında pandemi döneminde ara verdiğimiz yurtdışı projelerdeki montaj işlerine de başlayacağız. Bu sayede, Mono Steel ailesi daha da genişleyecek. Özellikle kadın istihdamı konusuna çok önem veriyoruz. Bunun dışında yurtiçi ve yurtdışı montaj ekipleri de kurmaya başlayacak ve istihdamımızı daha da arttıracağız. Amacımız kadın istihdamında sadece beyaz yakalı değil, mavi yakalı kadınlarımızı da ailemize katmak.“

2023 YILI HEDEFLERİYLE EKONOMİYE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Toprakçeken 2023 yılı hedefleri içinse; “Dünyada yaşanabilen 6 kıtanın 5’inde Mono Steel imzası taşıyan projeler yer alıyor diyebiliriz. Tüm üretimlerimiz, bu yılın başında aldığımız karar doğrultusunda sadece Türkiye’deki fabrikalarımızdan çıkıyor. Bu sayede Türk ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonomimiz güçlendikçe, bizler de yeni yatırımlar ve istihdamlar sağlayabiliyoruz. Mono Steel’in doğup büyüdüğü topraklarda, Sakarya’da yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. 2023 yılında açmayı planladığımız bir tesisi, yeni işbirliklerimiz ve talepler nedeniyle Mayıs ayında açmaya karar verdik. Şu anda hem eski hem de yeni tesislerimiz için istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Sakarya’da yeni yatırımlar yaparak kapasitemizi arttırmayı hedefliyor ve 2023 yılı ihracat rakamlarını, bu yılın iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Yeni işbirlikleri için görüşmelerimiz sürüyor ve özellikle Amerika, Almanya, Afrika ve İngiltere’den yoğun talep görüyoruz.”