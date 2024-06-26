En İyi 5 Canon Fotoğraf Makinesi

Markanın model seçeneğinin fazla olması bazen kafa karıştırsa da sizin için en iyi 5 Canon fotoğraf makinesini sıraladık:

Canon EOS R5: İlk sırada yer alan bu cihaz profesyonel olarak fotoğraf çekenler için en üst düzey modellerden birisidir. Aynasız kamerası, 45 megapiksel full-frame sensörü, 8K video kaydı yanı sıra gelişmiş Dual Pixel CMOS AF II otomatik odaklama sistemi gibi özelliklerle de donatılmıştır. Yüksek hızlı çekim performansı sunar.

Canon EOS R6: İkinci sırada yer alan bu cihaz hem R5 özelliklerinin birçoğunu barındırır hem de uygun fiyat seçeneği sunar. 20.1 megapiksel full-frame sensör, 4K video kaydı ve aynı gelişmiş Dual Pixel CMOS AF II sistemi ile donatılmıştır.

Canon EOS 5D Mark IV: Üçüncü sıramızda yer alan Canon EOS 5D Mark IV, Canon’un profesyonel DSLR segmentinde yer alan ve uzun süredir favori olan bir modeldir. 30.4 megapiksel full-frame sensör, 4K video kaydı ve Dual Pixel CMOS AF sistemi ile dikkat çeker. 61 noktalı AF sistemi ve 7 fps sürekli çekim hızı sayesinde sadece fotoğraf çekiminde değil video çekimlerinde de oldukça yüksek bir performans sunar.

Canon EOS 90D: Dördüncü sıramızda ise gene DSLR segmentinin en üst modellerinden birisi olan Canon EOS 90D yer alır. APS-C sensöre sahiptir, 32.5 megapiksel sensör, 4K video kaydı ve Dual Pixel CMOS AF sistemi ile donatılmıştır.