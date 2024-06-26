İTÜ Denizcilik Fakültesi Yeni Mezunlarını Denizlere Uğurluyor

1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda düzenlenecek olan Mezuniyet Töreni, Rektör Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ve Dekan Prof. Dr. Özcan ARSLAN’ın katılımı ile gerçekleşecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine öğrencilerden büyük ilgi ve katılım bekleniyor.