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İTÜ Denizcilik Fakültesi Yeni Mezunlarını Denizlere Uğurluyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi Yeni Mezunlarını Denizlere Uğurluyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerini mezun etmeye hazırlanıyor.

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1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda düzenlenecek olan Mezuniyet Töreni, Rektör Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ve Dekan Prof. Dr. Özcan ARSLAN’ın katılımı ile gerçekleşecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine öğrencilerden büyük ilgi ve katılım bekleniyor.

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