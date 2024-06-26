İTÜ Denizcilik Fakültesi Yeni Mezunlarını Denizlere Uğurluyor
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerini mezun etmeye hazırlanıyor.
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1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda düzenlenecek olan Mezuniyet Töreni, Rektör Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ve Dekan Prof. Dr. Özcan ARSLAN’ın katılımı ile gerçekleşecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine öğrencilerden büyük ilgi ve katılım bekleniyor.
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Etiketler : İTÜ Denizcilik Fakültesi, Mezun, Mezuniyet
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