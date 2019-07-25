BAŞLIK: En İyi Filmler 2019

2019 yılının ortalarındayız, yeni filmler geldikçe 2019 en iyi filmleri listesini güncellemeye devam edeceğiz. Bu listeyi oluştururken Hdfilmcehennemi2.org yorumları, Onedio, Ekşi Sözlük, Netflix ve IMDB gibi sitelerden de aldığımız verilerle ve 10 yıllık film sitesi tecrübemizle bu listeyi sizler için oluşturduk.

Dev gişe rekorları kıran filmleri ve aramanız gereken küçük filmleri keşfetmeniz için elimizden geleni yapacağız. 2019 en iyi Korku filmleri, Aksiyon Filmleri, Bilim Kurgu Filmleri, Macera ve Fantastik Filmleri ön planda tutarak herkesin sevebileceği hd film izle listesi oluşturmaya çalıştık. Sanatsal değeri olmayan, birbirinden sıkıcı filmlerde boğulup boşa zaman harcamayın. Bunlar 2019'un en iyi filmleri. Sende bu listeden bir film izle ve görüşünü bizimle paylaş iyi seyirler.

Sende en iyi filmler 2019 listesinden ilgini çeken güzel bir film izle ve yorumunu bizimle paylaş.

1. Kaptan Marvel

Dünyada iki yabancı ırkın Galaktik Savaşı baş gösteriyor. Captain Marvel ise bu savaş sırasında yeryüzünün en güçlü süper kahramanından biri haline geliyor. 10 yılı aşkındır gişe rekorlarını kıran Marvel Süper Kahraman filmlerinin başrolünde bu sefer bir kadın kahraman yer alıyor!

Süper güçlere sahip olan kadın baş kahramanımız Carol Danvers dünyaya adım atar. Bu süper kadın kahraman, Skrull ve Kree Irklarının Galaktik Savaşında önemli rol alacaktır ve iki ırktan birinin tarafında saf tutmak zorunda kalacaktır.

Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck

Senarist: Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet

İlk Gösterim Tarihi: Mart, 2019

Oyuncu Kadrosu: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg ve Jude Law

2. Yenilmezler 4: Oyunun Sonu izle



2019’ un çok beklenen ve yıla damgasını vuran film Avengers Endgame’ de macera devam ediyor! 10 yıldır süren Marvel klasiklerinden tüm kahramanların yer aldığı bir süper kahraman efsane serisi Avengers’ın yeni filmi Avengers Endgame serinin bir önceki filmi (Avengers Sonsuzluk Savaşı) Avengers İnfinity War’ın devam filmidir. Marvel severler İnfinity War’ daki akılda kalan soruların ve olayların cevaplarını bu filmde öğreniyor.



Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Senarist: Stephen McFeely, Christopher Markus

Oyuncu Kadrosu: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd ve Brie Larson

İlk Gösterim Tarihi: Nisan, 2019

3. John Wick 3: Parabellum | John Wick: Chapter 3 - Parabellum



John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gizli suikastçı birliğinden kovulan John Wick'in, öldürülmesi karşılığında büyük ödülü almak için peşine düşen istikbalsizlere karşı yaşadığı zorlukları işliyor. John Wick iki sebepden dolayı kaçaktır. Öldürülmesi için 14 milyon dolar ikramiye konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini katletmiştir. Kurbanı da Yüksek Masa üyesidir. Ootelin yöneticisi Winston tarafından John'a bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından tüm imkanları iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kaybedecektir. John'un New York City'den kaçma planında güvendiği tek yer servis endüstrisidir...



Yönetmen: Chad Stahelski

Senarist: Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins, Marc Abrams

Oyuncu Kadrosu: Keanu Reeves, Ian McShane, Common, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Hiroyuki Sanada, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Tiger Hu Chen

Gösterim Tarihi: Mayıs, 2019

4. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw



Hızlı ve Öfkeli devam filmi Hobbs ve Shaw ile seriye devam ediyor. Hukukçu Luke Hobbs ve serseri Deckard Shaw; insanlığı tehdit eden Siber Genetik ile geliştirilmiş düşmanlara karşı birlik olurlar.



Yönetmen: David Leitch

Senarist: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Oyuncu Kadrosu: Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Teresa Mahoney, Idris Elba, Jason Statham, Eiza González, Helen Mirren

Gösterim Tarihi: Temmuz, 2019

5. X-Men: Dark Phoenix



X-man serisinin 13. Filmi X-man Dark Phoenix ile yeni bir x-men üçlemesi başlıyor! Marvel klasiklerinden biri olan X-men’in 2019 yapımı Dark Phoenix’de zorlu bir görev esnasında ölümden dönen Phoenix, bu olay sonrasında daha etkili ve büyük bir güce sahip olur ve etrafına zarar vermeye başlar. Peki diğer X-men ekibi kötü oluşumları engelleyip arkadaşı Phoenix’i kurtarabilecekler midir?



Yönetmen: Simon Kinberg

Senarist: Simon Kinberg

Oyuncu Kadrosu: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters ve Jessica Chastain

İlk Gösterim Tarihi: Haziran, 2019

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