Hedefte güneş enerjili yüzebilen karavan var

SOLARANGE ismiyle enerjisini tamamen güneşten alan tekne geliştirdiler. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi Kaan Gölçek ve Rahim Can Peker, geçen yıl ‘Navarc’ adında bir startup kurdu. Navarc’ın 1 yıl geçmeden hayata geçirdiği ürün ise güneş enerjisi kullanan bir tekne oldu. Teknenin adı ‘SOLARANGE’. Şu anda 5 tanesinin yapımı tamamlanmış ve suya indirilmiş durumda. Hatta İstanbul Ömerli Barajı’nda görev alarak içme suyunu kontrol ediyor. Kısacası Türk girişimciler mühendisliklerini konuşturarak, önemli bir projeye imza atmış durumda.

KARBON FİBER PERVANE

Gölçek, geliştirdikleri projeyi şu şekilde anlattı: “Çevreci ve inovatif teknolojiler üretmeyi hedefleyerek yola çıktık. İlk projemiz SOLARANGE oldu. Hava ve ses kirliliğine yol açmayan, çevreci bir güneş enerjili tekne ürettik. Bu özelliğiyle hem ticari hem de bireysel amaca hitap ediyoruz. Geliştirdiğimiz kabuk dizaynı, pervane üretimi ve güç elektriği alt yapısı, güneş enerjisi çalışan SOLARANGE’e özel tasarlamıştır. Bu sayesinde güneşten gelen enerji, verim kaybına uğramadan teknenin hareketi için kullanılabiliyor.”

Elektrik motorla çalışan teknelerin en verimsiz parçasının pervanesi olduğunu belirten Gölçek, “Elektrik motorları, sürücüleri, güneş paneli şarj cihazlarının verimleri yüzde 90’ların üzerindedir küçük ve orta ölçekli teknelerde pervane verimi yüzde 55’lerde. Navarc ekibinin SOLARANGE için ürettiği karbon fiber pervanenin verimi yüzde 62” diye konuştu.

60 KİLOMETRE MENZİL

Güneş panellerin bulunduğu çatının, kötü havalarda ya da köprü altından geçerken aşağıya inebildiğine ve limanda bağlıyken tamamen kapanarak dış etkenlerden koruma sağladığına dikkat çeken Gölçek, teknenin teknik özellikleri için “Üzerinde 4kW’lik batarya var. Bu batarya sayesinde 6 saat boyunca yol alabiliyor. Seyir hızında gidildiğinde 60 kilometrelik bir menzili var. Tüm güç güneşten geliyor. Dolayısıyla 0 emisyon. Kullanım maliyetleri yüzde 75 daha az. Yüzde 90 daha sessiz çalışıyor. Toplamda kaptanla birlikte 7 kişilik kapasitesi mevcut. İsteğe bağlı olarak 1 masa konulabiliyor. Ayrıca SOLARANGE’in motor bakım masraflarının da olmadığını belirteyim.”

İSTANBUL’UN SUYUNU KONTROL EDİYOR

ŞU ana kadar yurt dışındaki yarışmalar ve SOLARANGE dahil toplamda 5 adet tekneyi suya indirdiklerini belirten Gölçek, “Projenin başında bireysel kullanıma yönelik tasarlanan tekneyi İSKİ’nin ihalesini kazandıktan sonra su kalite kontrol ve ilaçlama teknesi olacak şekilde yeniden dizayn ederek satışını gerçekleştirdik. SOLARANGE şu anda Ömerli Barajı’nda İstanbul’un çeşmelerinden akan suyu ilaçlama görevini üstlenmiş durumda” dedi.

HEDEFTE YÜZEBİLEN KARAVAN VAR

SOLARANGE’in TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı desteğini aldığını ifade eden Gölçek, “Şirket kurulumu gerçekleştirilerek alınan 150 bin TL değerinde hibe ve öz sermaye ile SOLARANGE tamamlandı. Şu ana kadar yatırım almadık. Doğru yatırımla teknolojik ve ticari başarımızı ileriye taşımak istiyoruz. Gelecek projelerimizde de SOLARANGE gibi çevreci ve inovatif teknolojiler üreterek denizcilikte önemli bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Fizibilite çalışması yaptığımız proje ise elektrikli ve güneş enerjili yüzebilen karavan” dedi.

Kaynak: Hürriyet

Vira Haber