Endonezya 539 balıkçı teknesini batırdı

Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı yetkilileri, yasa dışı balıkçılıkla mücadelede 2014 yılından bu yana ülke kara sularında kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 539 yabancı bayraklı balıkçı teknesinin çeşitli bölgelerde batırıldığını belirtti.

Batırılan teknelerin yarısından fazlasının Vietnamlı balıkçı teknesi olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, diğerlerinin, Filipinler, Malezya, Tayland ve Çin gibi ülkelere ait olduğunu aktardı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı teknelerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri, dinamitle batırılıyor.

Vira Haber