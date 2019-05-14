STS Bodrum Okul Gemisi Kalamış’ta

Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına “Ege’den Karadeniz’e Gazi’nin Anısına 100. Yıl Rotası” projesi ile yola çıkan STS Bodrum Okul Gemisi, Kadıköy Setur Fenerbahçe Marina’ya giriş yaptı. Gittiği her durakta büyük bir ilgiyle karşılanan Bodrum’un okul gemisi, İzmir ve Çanakkale’den sonra 13 Mayıs sabahı üçüncü durağı olan İstanbul’a ulaştı. Ekibi burada güzergahı karadan takip eden Bodrum Belediye Meclis üyeleri Banu Özberk ile Emel Çakaloğlu karşıladı.

ÇANAKKALE’DE BÜYÜK İLGİ

Çanakkale Belediyesi Yat Limanı’nda iki gün konaklayan STS Bodrum Okul Gemisi, burada vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gemiyi ziyaret edenler arasında Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Kamber Koç, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Özel Kalem Müdürü Sevil Albay ve belediye meclis üyeleri de vardı. Bodrum’un okul gemisi, Çanakkale’den Belediye Başkan Vekili Kanber Koç ve Belediye Meclis Üyeleri’nin katılımı ile üçüncü durağı olan Kalamış’a uğurlandı.

TÜM ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

STS ekibi Çanakkale’den ayrılırken Nara Burnu’nda 4 Nisan 1953 yılında İsveç Bandıralı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısı şehitleri için saygı duruşunda bulundu. Dumlupınar şehitleri arasında Bodrumlu bahriyeli Emin Süzen de bulunuyordu.

Çanakkale’den İstanbul’a yaklaşık 135 mil mesafe kat eden Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi, 13 Mayıs sabahı Kadıköy ilçesinde bulunan Setur Fenerbahçe Marina’ya girdi.

STS Bodrum Okul Gemisi, 16 Mayıs tarihinde SETUR Marina’dan ayrılarak Deniz Kuvvetleri kortejine katılacak.

6 mürettebat ve 12 yolcu olmak üzere toplam 18 kişiden oluşan STS Bodrum gemisi, 19 Mayıs’ta Samsun’da yolculuğuna son verecek.

Vira Haber