19 Mayıs Gençlik Kupası yelken yarışları

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 100. Yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Yelken Kulübü’nde, Tuzla ‘da düzenlenecek olan yarış 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Düzenlenecek olan yarışa bazı denizcilik şirketlerinin yöneticileri, okul mezunları, üniversitelerden öğrenciler, Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri ve çalışanları, İstanbul ve çevre illerin sayılı kulüpleri, bazı kulüp üyeleri katılım gösterecektir.

16 Mayıs 2019 Perşembe günü yarışlara katılacak kulüplerin hazır olması halinde yarışlar 12:00 da başlayacak. Türkiye Yelken Federasyonu hakemleri gözetiminde sürdürülecek yarışlar 4 gün boyunca 19 Mayıs Pazar gününe kadar aynı saatlerde devam edecek.

Yarışta Optimist, Laser ( 4.7-Radial–Standart), Finn, 12 Kadem Dingi sınıfları açılacak. Ödül töreni 19 Mayıs 2019 tarihinde saat 18:00 de İTÜ Denizcilik Fakültesi yelken kulübünde düzenlenecek.

Vira Haber