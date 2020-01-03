Endonezya yağışla boğuşuyor

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'da yetkililer rekor düzeydeki yağışlara karşı alarma geçti. Yeni yıl arifesinde başlayan ve gece boyunca devam eden yağmur nedeniyle başkent Cakarta’nın birçok yeri su altında kaldı, bazı bölgelerde heyelan yaşandı.

En az 62 bin kişi Cakarta’dan tahliye edilirken, kentte kalanların çoğu da geceyi evlerin çatılarında kurtarılmayı bekleyerek geçirdi. Önlem olarak Cakarta’nın pek çok kesiminde elektrikler kesildi, tren seferleri de durduruldu.

“Sıradan bir yağmur değil”

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Cakarta’nın doğusunda bulunan havalimanında su seviyesinin 377 milimetreye ulaştığını duyurdu. Ajans, 150 milimetreyi ‘aşırı’ kabul ediyor.

Ajanstan yapılan açıklamada, “Yeni yıl arifesinde kaydedilen yağış sıradan bir yağmur değil” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, 1996’dan bu yana tek bir günde görülen en yoğun yağışın kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yaş aralığı 8 ile 82 olarak açıklanırken, ölüm sebepleri hipotermi, boğulma ve heyelan sonucu toprak altında kalma şeklinde sıralandı. 16 yaşındaki bir erkeğin ise elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Vira Haber