"IMO ile ortaya çıkacak değişimlere hazırız"

Önce kısaca Belgin Yağ ile ilgili bilgi verir misiniz?

Cemal Öztürk: Ülkemizin önde gelen madeni yağ ve gres üreticilerinden olan firmamız, sektördeki faaliyetlerine 1953 yılında İstanbul Göztepe’de başlamıştır. BELGİN, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği ve gelişimiyle büyümekte. 2014 yılında KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalayan BELGİN, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli kapsamında “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız” seviyesine ulaşan ve bu belgeyi almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk madeni yağ firmasıdır.

Günümüzde, 25.500 m2 alan üzerinde 40.000 ton/yıl kapasiteli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, en güncel teknoloji ile donatılmış, AB standartlarında, modern tesislerinde üretimini gerçekleştiren firmamız, kalitesi ve performansı uluslararası otoritelerce de tescilli ürünlerini uluslararası pazarda 50’nin üzerinde ülkeye ihraç etmekte. Aynı zamanda 5 farklı ürün grubunda 1000’in üzerinde ürün üreterek rakipleri arasında tek çatı altında bunu gerçekleştirebilen tek firma durumunda.

Deniz yağları alanına ne zaman girdiniz?

Cemal Öztürk: Deniz yağları alanına 2010 yılı itibariyle şuan işbirliğimizin hali hazırda devam ettiği müşterilerimizin talepleri üzerine başladık. 2016 yılında Yenikapı’da bir barç yatırımımız oldu. Ürünlerimizin üretimini LUBEX markası altında yapıyoruz. Firma kökenimiz metal işleme yağlarından geliyor. Bu alan madeni yağın en zor alanlarından biri. Bu alanda edindiğimiz bilgiler ve oluşturduğumuz sistem, hem motor yağları hem de deniz yağlarında son derece kaliteli ürünler ortaya çıkarmamıza olanak sağlıyor.

ARGE faaliyetlerinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Cemal Öztürk: Firma olarak en güçlü tarafımız gelişmiş ARGE merkezimiz. Bu sayede tüm ihtiyaçlara uygun yüksek kalitede ürünleri hızlı bir şekilde geliştirebiliyoruz. Bu gücümüz, IMO gereksinimlerine en hızlı şekilde adapte olmamızla beraber gelecekte ortaya çıkabilecek tüm değişimlere de hazır olduğumuzu ortaya koyuyor. Kaliteden ödün vermeden, doğru fiyat politikalarıyla müşterilerimizin tüm gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmetler üretiyoruz.

2020 itibariyle düşük sülfürlü yakıt kullanımı başlayacak. Bir geçiş süreci yaşanacak. Bu herkesi ilgilendiriyor. Bu konuda hazırlıklarınız tamam mı?

Cemal Öztürk: Bu konunun ülkemizde deniz yağları alanında son yıllarda ortaya çıkan en önemli değişimlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Pek çok firma gibi sürdürülebilirlik ve uluslararası regülasyonlara uyum bizim de en çok dikkat ettiğimiz konuların başında geliyor. Bu bilinçle hazırlıklarımızı en hızlı şekilde tamamladık. Hali hazırda IMO uyumlu ürünlerin ikmaline başlamış bulunuyoruz.

IMO regülasyonlarının yürürlüğe girmesi neticesinde doğacak gereksinimleri karşılamak amacıyla 2-Stroke Crosshead motorlarda silindir yağı olarak kullanılmak üzere Lubex Marine Cyl 50/40 ve Lubex Marine Cyl 50/25, 4-Stroke Trunk Piston motorlarda karter ve silindir yağı olarak kullanılmak üzere Lubex Marine 40/20 ve Lubex Marine 30/20 portföyümüze yeni ilave ettiğimiz ürünlerimiz.

Güven Yücel: Hepimizin bildiği üzere Ocak 2020 itibariyle IMO regülasyonlarının devreye girmesi neticesinde düşük kükürtlü yakıtların kullanımı zorunlu hale gelecek. Daha önce ECA ülkelerinde daha keskin olan bu geçiş (kükürt seviyesi %0,1 maksimum) şimdi diğer ülkeleri de etkileyecek şekilde uygulanmaya başlıyor. IMO regülasyonları devreye girdikten sonra düşük kükürtlü (%0,5 maksimum) yakıtların kullanılmasıyla beraber yanma sonucu oluşan asidik ortamda da bir düşüş gözlemlenecektir. Bu nedenle deniz yağları portföyümüzdeki motor ve silindir yağlarının kimyasal kompozisyonu düşük alkalinite özellikli ancak yüksek deterjan ve dispersan karakteristiğinde olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu sayede IMO regülasyonları neticesinde ortaya çıkacak gereksinimleri fazlasıyla karşılayacak ürün portföyümüzü müşterilerimize sunuyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz…

Cemal Öztürk: Belgin olarak tüm ürünlerimizde karşılıklı fayda sağlamak üzerine oluşturduğumuz iş planı, beraber çalıştığımız tüm iş ortaklarımız için en önemli faydalarımızdan. Bu temelde devam ettiğimiz deniz yağlarımız ile bu sektöre de aynı şekilde katkı sağlamak ve sektörün geleceğinde güven duyulan firmalardan biri olmak en önemli amaçlarımızdan.