Güneş kremini yasaklayan ilk ülke

Dalgıçların “saf cennet” olarak tanımladığı Palau’da alınan yasak, 10 adet kimyasalı içeren kremleri kapsıyor.

Zararlı kimyasal içeren güneş kremlerinin sayısının azaldığı ifade edilmesine rağmen 2018 verilerine göre, piyasadaki ürünlerin yarısında bulunuyor.

Doğanın, hayatın bir parçası olduğunu bu nedenle doğaya saygı göstermek zorunda olması gerektiğini söyleyen Palau Devlet Başkanı Tommy Remengesau, Palau’nun kritik yaşam alanlarında ve bazı yaratıkların dokularında toksik güneş koruyucu kimyasallar bulunduğunu ifade etti. Remengesau “Bu kimyasalları yasaklayan ilk ülke olmaktan çekinmiyoruz ve bu kelimeyi yaymak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Bu kremler, ABD’nin Hawaii eyaletinde de yasaklandı. Ancak yasak 2021’de yürürlüğe girecek. Aynı yasak, Virjin Adaları’nda ise Mart ayında uygulanmaya başlayacak.

Vira Haber