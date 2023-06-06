İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. SAVUNMA SANAYİ

  3. Endonezya'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Başladı
Endonezya'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Başladı

Endonezya'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Başladı

Endonezya'da ABD ve Çin'in katılımıyla düzenlenen dört günlük çok uluslu deniz tatbikatı başladı.

A+A-

Endonezyalı yetkililer, Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Komodo (MNEK) 2023'e 36 ülkenin donanmasının katıldığını bildirdi. Makassar'da gerçekleştirilen tatbikatların temasının 'Toparlanmak ve daha güçlü olmak için işbirliği' olduğu belirtildi. Tatbikatta bulunan personel, buz kırma, uluslararası filo incelemesi, insani ve tıbbi eğitim ve uluslararası deniz güvenliği sempozyumlarının yanı sıra eğlence faaliyetlerine de katılacak. MNEK 2023'ün katılımcı ülkeleri arasında ABD, Avustralya, Brezilya, Brunei, Bangladeş, Kamboçya, Kanada, Çin, Şili, Fiji, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kenya, Güney Kore, Malezya, Myanmar, Yeni Zelanda ve Hollanda yer alıyor.

Endonezya'da ABD ve Çin'in katılımıyla düzenlenen dört günlük çok uluslu deniz tatbikatı başladı.

Endonezyalı yetkililer, Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Komodo (MNEK) 2023'e 36 ülkenin donanmasının katıldığını bildirdi.

Makassar'da gerçekleştirilen tatbikatların temasının "Toparlanmak ve daha güçlü olmak için işbirliği" olduğu belirtildi.

Endonezya Savunma Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, "Bu dostane faaliyetin Makassar şehrinde düzenleniyor olması bir onurdur." dedi.

Tatbikatta bulunan personel, buz kırma, uluslararası filo incelemesi, insani ve tıbbi eğitim ve uluslararası deniz güvenliği sempozyumlarının yanı sıra eğlence faaliyetlerine de katılacak.

aa-20230605-31345725-31345723-komodo-2023-cok-uluslu-deniz-tatbikati-endonezyada-basladi.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.