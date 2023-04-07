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Endonezya'da Kıyıya Vuran Balina Öldü

Endonezya'da Kıyıya Vuran Balina Öldü

18 metre uzunluğundaki ispermeçet balinası ekiplerin ve bölgede yaşayan vatandaşların kurtarma çalışmalarına rağmen öldü.

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Endonezya'nın Bali Adası'nda yer alan Karangasem bölgesindeki Yeh Malet sahilinde karayan vuran 18 metre uzunluğundaki ispermeçet balinası ekiplerin ve bölgede yaşayan vatandaşların kurtarma çalışmalarına rağmen öldü.

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Vira Haber

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