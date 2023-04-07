Kızıldeniz'deki Petrol Tankeri İçin Çin'den Bir Tanker Gemisi Geliyor

Yemen'de 8 yıldır Hudeyde açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerini boşaltmak için Çin'den bir tanker gemisinin demir aldığı bildirildi.

Haber, Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, BM'nin koordinasyonuyla Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan dev bir tanker gemisinin, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabilecek Safer tankerindeki bir milyondan fazla varil petrolü boşaltmak için dün yola çıktığı belirtildi.

Geminin, mayıs başında Yemen'e ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Grisley, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Vira Haber