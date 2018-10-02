Endonezya'da ölü sayısı bin 234 oldu

Sulawesi Adası'nda Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide, arama kurtarma ekiplerinin uzak bölgelere ulaşmasıyla ölü sayısı artıyor.

Yetkililer ölü sayısının 1234'ü geçtiğini duyururken, ekipler Palu kentinde, deprem sonrası yaşanan toprak kaymasına çamura gölümen bir kilisede 34 öğrencinin cesedine ulaştı.

Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

Yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi, ancak yaklaşık 1,4 milyon kişinin deprem ve tsunamiden etkilendiği tahmin ediliyor.

"Tsunami erken uyarı sistemi çalışmıyordu"

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü, tsunaminin meydana geldiği gün erken uyarı sisteminin çalışmadığını doğruladı.

Sözcü Sutopo Purwo Nugroho, 21 yüzer tsunami tespit cihazının zarar gördüğünü ya da çalındığını söyledi.

Deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığı belirtildi.Palu kentinde yardım ekipleri, enkaz kaldırmak için haftasonu boyunca iş makinesi ve kepçe beklemiş, bekleyiş sırasında enkazları elleriyle kazmıştı.

Yolların kapanması, havaalanı ve iletişim hatlarının hasar görmesi nedeniyle depremden etkilenen bölgeye yardım çok zor şartlarda sağlanıyor.

Salgın hastalıktan endişe eden yetkililer, hayatlarını kaybedenleri toplu mezarlara gömüyor.

Uluslararası yardımlar bekleniyor

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım almayı kabul ettiğini duyurdu.

Tayland ve Avustralya gibi ülkeler de Endonezya'ya yardım teklif etmişti.

Fay hattındaki Endonezya sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke. Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.

Vira Haber