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İki Rus savaş gemisi dönüş yolunda

İki Rus savaş gemisi dönüş yolunda

Rus donanmasına ait 651 borda numaralı ’Grad Sviyazsk’ ile 652 borda numaralı ’Veliky Ustyug’ isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Rus Donanmasına ait 651 borda numaralı 'Grad Sviyazsk' ve 652 borda numaralı 'Veliky Ustyug' adlı Rus Savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerinin güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.

Vira Haber

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