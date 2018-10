Adem Şimşek: Yapacağımız çok iş var

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi 2. Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Aliağa Ticaret Odası Mevlüt Ender Özer Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prf. Dr. Ali Deveci, yönetici ve üyeler katılım gösterdi.

“Yapacağımız çok iş var”

Toplantı 1 sayılı meclis toplantı tutanaklarının oylanmasıyla başladı. Meclis tutanaklarının oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Şimşek, “Bizler genç bir ekibiz. Aliağamızın sorunlarını Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak çözmeye çalışacağız. Yaklaşık üç buçuk seneden beri üzerinde çok çalıştığımız sonunda mutlu sona ulaştığımız deniz sektörünün Aliağa’da kurulmasını sağladık. Aliağa bugün denizcilik sektöründe Türkiye’de büyüyen ikinci liman şehri. Bunun yanında 17 tane limanı geçen sene 56 milyon ton bir yükü elleçlenmesiyle beraber ülkemize çok ciddi bir katma değeri olan bir ilçede yaşıyoruz. 5 bin 200 tane geminin giriş yaptığı Aliağa Limanlarına ve bunun yanında büyüyen Türkiye ekonomisine bir katkı sağlayan liman şehriyiz. Allah nasip ederse bununla beraber çok daha güzel işler yapacağız. Tabi ki yapacağımız çok iş var. Bölgesel olarak Eski Foça, Ayvalık, Dikili, Çandarlı, Menemen ve Bergama olmak üzere buradaki ilçelerimizin denizcilikle olan üyelerimizi Aliağa Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nde toparladık. Yaklaşık 150 tane üyemiz var. Deniz turizmi de olmak üzere Ayvalık’ta bir marinamız, Yeni Foça’da kısa bir zaman içerisinde bitmesi gereken bir marinamız olacak. Bunun yanında projeleri daha devam eden devletimizin üzerinde çalıştığı Çandarlı Limanı ve Yeni Şakran Marina projesi gündemde. Ülkedeki ekonomik sebeplerden dolayı durdurulmuş projeler var. Şunu biliyoruz ki biz bunun üstesinden geleceğiz. Aliağamıza Deniz Ticaret Odası kurulduğu zaman içerisinde emeği geçen herkese bütün denizci kardeşlerime ve bürokrat olarak bize gerçekten ilk günden bu güne kadar hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen denizci bürokratlarımıza sevgili başkanımız Tamer Kıran ve ekibine Aliağa Denizcileri olarak buradan bir kere daha şükranlarımı gönderiyorum. Sevgi ve saygılarımla.” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Türkiye’nin en yoğun deniz ticaretinin yapıldığı liman bölgesi olacağız’

Adem Şimşek’in konuşmasının ardından Aliağa Deniz Ticaret Odası Eylül ayı faaliyetleri hakkında oluşturulan video meclisi bilgilendirmek üzere izletildi. Daha sonra ‘Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ doğrultusunda, İMEAK DTO Aliağa Şubesince dört yıllık süre ile görevlendirilecek İMEAK DTO Aliağa Şubesi Hakem ve Bilirkişi listeleri belirlendi. Liste belirlemesinin ardından kürsüye Petlim Operasyon Müdürü Süleyman Çokan sektörel konuşmasını yapmak üzere davet edildi.

Süleyman Çokan, “Üç buçuk dört yıldır bu çalışmanın emeği veriliyordu. En sonunda Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi faaliyete geçti. Ciddi anlamda bu alanda bir ihtiyaç vardı. Aliağa’da her türlü yük elleçleniyor. Konteyner, gaz, petrol, tanker, sıvı, yolcu her türlü denizden yapılabilecek ticaret şekli Aliağa’da mevcut. Ben bu sektöre ilk atıldığım yıllarda da sıkıntılar ve sorunlar aynıydı hala sıkıntılar ve sorunlar aynı. Bir şey değişmedi. Demek ki bu güne kadar firmalar kendi işlerini çözebilmek için kendi çabalarıyla hareket ediyorlardı. Şimdi birlik ve beraberlik var Aliağa’da. Basında da paylaşıldığı gibi 2017 kapanışında 21 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var Aliağa’da. İhracat tarafına geldiğimizde de yüzde 52’lik bir ihracatın Aliağa’dan yapıldığı söyleniyor. Giderek artan bir hacim bu. SOCAR şirket grupları olarak sekiz dokuz kilometrelik bir kıyı şeridimiz var. Özellikle önümüzde ki aylarda Star Rafinerisi’nin devreye girmesiyle birlikte körfezimize gelecek gemi sayısının 6 binlerin üzerine çıkması planlanıyor. Bu da şu demek oluyor biz artık Türkiye’nin en yoğun deniz ticaretinin yapıldığı liman bölgesi olacağız. Burada yapılacak çok iş var. Artan bir potansiyel var. Davetiniz için teşekkürler. Aliağa Deniz Ticaret Odası Aliağamıza hayırlı olsun.” dedi.

‘Aliağa pek çok kentimizden büyük bir yapıya sahip’

Süleyman Çokan’ın ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay kürsüye geldi. Günay, “Aliağa ticaretin sanayinin ve istihdamın merkezi konumuna gelmiş ikinci büyük limana sahip bir kentimizdir. İlçemiz demiyorum kent düzeyinde pek çok kentimizden büyük bir yapıya sahip olduğunu görüyorum. dolayısıyla bu ticaret hacminin gelişmesi adına da yapılacak çok fazla yatırımların olduğu belli. Ekim ayında da yapılacak bir takım açılışlar var. Bu yoğunlukta tabi ki Deniz Ticaret Odası’na çok büyük bir iş düşüyor. Bir yatırımcı için en büyük öncelik öyle zannediyorum ki güven ve huzur ortamıdır. Bu güven ve huzur ortamının sağlanması için kolluk güçlerimiz her zaman çalışmalarına devam ediyorlar. Onun dışında bürokratik bir takım işlemlerin yapılmasıyla ilgili olarak alt yapı sorunları olsun, geleceğe yönelik olarak planlanan her türlü faaliyette, yapılması gereken her şey de biz ilgiye ve desteğe her zaman hazır olduğumuzu kamu ve özel sektör iş birliğini en güzel şekilde tesis etmek adına hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Umuyorum ki güzel faaliyetler gerçekleşir. Hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerine yer verdi. Toplantı konuşmaların ardından son buldu.

Vira Haber