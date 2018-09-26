Novatek Yamal, Brezilya’ya ilk LNG’yi gönderdi

Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi Novatek, Rusya’nın LNG ihracatını yüzde 10 artırması beklenen Yamal LNG projesinden üretilen ilk LNG kargosunu Brezilya'ya gönderdi. Kargo, Petrobras'ın sahip olduğu Bahia Regasification Terminali’ne teslim edildi.

Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson, sevkıyatın, lojistik modellerinin uygulanabilirliğini ve Yamal LNG projesinin benzersiz coğrafi konumunun dünyanın herhangi bir yerine rekabetçi fiyatlı LNG sağladığını doğruladığını söyledi.

Proje Kuzey Kutup Dairesi’nin 600 kilometre kuzeyinde, güneşin aralıksız 2 ay boyunca doğmadığı bölgede yer alıyor.

Dünyanın en büyük endüstriyel tesislerden biri olacak, aynı zamanda da bir ilk teşkil edecek olan buz kırıcı tankerlerin de kullanıldığı bu projede, her biri yıllık 5,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretim kapasitesine sahip olacak olan üç ünite yer alacak.

Yamal LNG projesinde Novatek'in yüzde 50,1, Fransız Total ve Çinli CNPC şirketlerinin yüzde 20'şer ve Çinli İpek Yolu Fonu'nun da yüzde 9,9 hissesi bulunuyor.

Ağustos ayında Yamal LNG projesinin 5,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretim kapasiteli ikinci ünitesi tamamlanarak kargo sevkiyatına hazır hale geldi. İlk ünite 2017 yılı Aralık ayında sevkiyata hazır hale getirilmişti. Önümüzdeki iki yıl içinde iki ünitenin daha hazır hale getirilmesi öngörülüyor.

Vira Haber