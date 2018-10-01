50 milyar dolarlık denizaltı sözleşmesi çıkmazda

Australian Broadcasting Corp. (ABC) 'ye göre Savunma Bakanı Christopher Pyne, bu hafta ülkeyi ziyaret eden üst düzey Fransız yetkililerle görüşmeyi reddetti.

Fransız Naval Grubu, ülkenin en büyük savunma sözleşmesi 50 milyar dolar olan Avustralya Deniz Kuvvetleri için 12 denizaltı inşa etmek için 2016 yılında seçildi.

ABC, Bakan Pyne'nin çoğunluğu Fransız devletine ait şirketin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmesi için stratejik ortaklık anlaşmasının (SPA) imzalanmasını beklediğini savundu.

Bu belge üzerindeki müzakereler şimdilik askıda ve gelecek yılın federal seçiminden önce çözülemeyeceğinden korkuluyor.

Fransa ve Avustralya'nın, ayrıntılı tasarım sözleşmelerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan ve denizaltı inşaatının başlaması için gerekli olan belgeyi 2019'dan önce imzalaması bu şartlar altında beklenmiyor.

Vira Haber