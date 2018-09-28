Endonezya'yı hem deprem, hem tsunami vurdu!

Sabah depremle sarsılan Endonezya'da 7.5 büyüklüğünde daha büyük bir deprem daha meydana geldi.

Sabah bölgeyi sarsan büyük depremin ardından, Endonezya'nın Sulavesi adası açıklarında dehşet verici bir sarsıntı daha meydana geldiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) başta 7.7 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü, daha sonra 7.5 olarak düzeltti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem için verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ancak dev dalgalar sahili dövmeye başladı. İlk gelen dalganın metrelerce kıyıdan içeri ilerlediği görülüyor.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise bölgede bugünkü 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede onlarca evin zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) ile koordine içinde olduklarını ve daha fazla acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Nugroho ayrıca muhtemel artçı sarsıntı ya da depremlere karşı halka sakin kalma çağrısı yaptı.

Lombok Adası’nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgenin diğer ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Vira Haber