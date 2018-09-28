Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen tropik fırtınayla ilgili 10 kent için uyarı yapıldı. Meteorolojinin açıklamasında Pazar günü etkisini göstermesi beklenen fırtına nedeniyle İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ile İstanbul’un batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, hortuma karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteeoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından da fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu. Uyarıda tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri ve lambalarını yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceğine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tropik fırtınayla ilgili yeni bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

'Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

İzmir’de kriz masası kuruldu

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Kriz merkezinin başında bulunan İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Pazar ve pazartesi etkili olması beklenen fırtınayla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere AFAD kriz merkezinde bir araya geldik. Fırtınayla ilgili ilimizde kamu kurumları, belediye, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma ile askeri birliklere gerekli tedbirleri almış durumda. Pazar gününe gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.

Vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulunan Aydın Memük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza bazı uyarılarımız olacak. Liman başkanlıklarını uyardık. Tekne sahiplerinin kıyıdaki teknelerini karaya çekmeleri ve daha güvenli şekilde karada tutmalarını öneriyoruz. Kamu kurumlarına uyarılar yaptık. Hazırlıklı olmaları gereken talimatları verdik. Vatandaşlarımıza da bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları lazım. Balkonlardaki çatılardaki malzemeleri sağlam ve güvenli hale getirsinler. Vatandaşlarımızın dışarıda, ağaçların altında, duvarların, çatıların dibinde durmamaları gerekir. Kamu kurumlarımız hazır. Görevlerinin başında olacak. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız olası acil bir durumda 112 Acil Yardım, 122 AFAD Yardım, 156 Jandarma Yardım, 155 Polis İmdat telefon hatlarını arayabilirler."

Aydın'da Fırtına Seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz'de oluşup Ege Bölgesi'ne doğru ilerleyen, 30 Eylül Pazar günü saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Aydın'da fırtına öncesi Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ), Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik Daire başkanlıkları gereken önlemleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ise kasırgaya karşı alınacak önlemler için ekipler ve yöneticilerle toplantı yapıp bilgi aldı, müdahale yöntemlerini belirledi. Çerçioğlu, vatandaşları çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların zaman geçirmeden Büyükşehir Belediyesi'nin '444 40 09' numaralı hızlı çözüm merkezini, ASKİ'nin '444 70 09' numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi. Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün müdahale ekiplerimizle 24 saat çalışmaya hazır haldeyiz. Gereken önlemleri aldık. Umuyoruz ki fırtına can ve mal kaybına sebebiyet vermez. Olası olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale edecekler. Bin 200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jeneratör hazır. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor" dedi.

GESTAŞ’tan fırtına tedbirleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıyla Çanakkale ve çevresinde şiddetli bir fırtına beklenirken GESTAŞ, internet sitesinden yaptığı açıklamada gemi ve iskelelerde aldığı tedbirleri duyurdu.

Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GETAŞ, seferlerin gerçekleşmesi halinde feribotları kullanacak yolculara da dikkat etmeleri gereken konuları hatırlattı. Şirket, aynı açıklamada fırtına öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları aydınlattı. GESTAŞ kaza riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek adına iskele ve gemilerde aldığı tedbirler şöyle: “Can yelekleri dolaplarının yerine montajı sağlamlaştırılacak. Gemideki can simitleri araç güverteye düşmemesi için bağlantı ekleri kuvvetlendirilecek. Araç güverte ve yolcu salonu dışında uçma riski olan (Çöp kovaları ve temizlik malzemeleri) malzemeler kaldırılacak. Yolcu salonu giriş kapıları ve gemi üzerindeki tüm kapılar kapalı tutulacak. Personellerimiz şiddetli hava konusunda bir kez daha eğitimden geçecek. Dış alanda bulunan teknik cihazların (Seyir feneri gibi) sağlamlığı ve güvenli bir şekilde yerinde sabitlendiği kontrol edilecek. İskelelerimizde bulunan gişe, seyyar kabin, uyarı levhaları, tabela gibi malzemelerin sağlamlığı kontrol edilecek, gerekirse sağlamlaştırılacak. Gemilerin ağır hava şartlarında uygulanması gereken kontrol listesi yürürlükte ve uygulamada olacak. Ani hava değişimine karşı sürekli emniyet gezi ve kontroller gerçekleştirilecek. İskelelerde bulunan malzemeler (Çöp konteynırı, yangın tüpleri vs.) sabitlenecek. Bariyerler sökülecek veya kullanılmayacak. Eksik iskele usturmaçaları tamamlanacak. Yolcular, gemiye iniş ve binişlerinde gemi manevra sahasından uzak tutulacak.”

Gemi ve iskeleleri kullanan yolculara uyarı!

GESTAŞ’ın açıklamasında bu tip havalarda gemi ve iskeleleri kullanana yolcular için ise şu uyarıları yaptı; “Özellikle seyir halinde ayakta durmamaya, fırtınalı ve yağışlı havalarda kaygan zemin ihtimaline karşı iniş ve binişlerde; merdiven kullanımlarında korkuluklardan tutunmaya, seyir halinde kapalı yolcu salonunda olmaya, yolcu salonu giriş çıkışlarında kapı çarpması, el sıkışması gibi durumlara önlem almaya, mürettabatın ve personellerin uyarılarını yerine getirmeye özen gösteriniz.” Şirket ayrıca, gemi ve iskeleler dışında farklı mekanlarda da fırtına öncesi ve sonrasında bazı tedbirler alınması gerekebileceğini belirterek uyarılarını şöyle sürdürdü;

Fırtnadan önce hazırlıklı olun

“Serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle rüzgar alan tarafta olan, büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç ve duvardan uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.”

Fırtına sırasında güvende olun

Mümkün olduğunca içeride kalın. Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın. Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Binaya girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Tedbiri elden bırakmayın

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik, telefon kablolarına dokunmayın. Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. Savunmasız durumda bulunan yakınınızdaki kişilerin güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.

Açık alanda alınması gereken tedbirler

Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun. Yardıma ihtiyaç duyuluyor ise 112’yi arayın. Yetkili kurumlardan gelebilecek uyarıları takip edin. Gerekiyorsa sığınacak bir yer planlayın. Düz ve alçak alanları sığınmak için tercih edin. Köprü, üst geçitler ile enerji nakil hatlarından uzak durun. Bir araç içinde sığınmak gerekirse, emniyet kemerinin takılarak başın örtüyle korunmasını sağlayın.

Binalarda alınması gereken tedbirler

Elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatın. Sığınağa gidilmesi, sığınağa giderken asansörleri kullanmayın. Sığınak yoksa ya da sığınağa ulaşım zor ise penceresiz odalara sığının. Sağlam bir nesnenin yanında veya altında çök-kapan-tutun yaparak fırtına geçinceye kadar bekleyin. Eğer battaniye ve benzeri örtü var ise vücudunuzu koruyun. Elektrik yok ise olası bir yangına neden olmamak için mum yerine pilli fenerler kullanın.”

Yalovalı MAGg'lar Kasırga İçin Teyakkuza Geçti

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam, Ege Bölgesi’ni vurması beklenen kasırga ile ilgili teyakkuza geçtiklerini, muhtemel bir afet durumunda arama ve kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

Ege'de hafta sonunda etkili olması beklenen kasırga ile ilgili Yalova MAG-DER'de hazırlıklarını tamamladı. MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, "Ülkemizde ilk defa bir kasırga fırtınası olacak. İlk yaşayacağımız bu durumda yardıma ihtiyaç duyulacaktır. Kuşadası'nda Kuşadası arama kurtarma ekibi AKE'ye destek için tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak beklemeye başladık. Fırtınadan sonra ihtiyaç hissedilirse ekip olarak yaraların sarılmasında arkadaşlarımıza yardıma koşacağız. Fırtınanın gelişmesini izleyeceğiz, herhangi bir acil durumda araçla hareket edeceğiz" dedi.

METEOROLOJİ YAŞANABİLECEK TEHLİKELERİ SIRALADI

Vira Haber