Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Puanını B Seviyesine Yükseltti

Dünyanın önemli çevre raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesinin (CDP - Carbon Disclosure Project ) 2021 yılı sonuçlarına göre Enerjisa Enerji, yer aldığı İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programındaki başarı puanını B seviyesine yükseltti. 2002 yılından bu yana şirketlerin Karbon Saydamlık Beyanında bulunduğu program, şirketlerin yenilenebilir enerji kullanımı, bilime dayalı hedefler, karbon fiyatlandırması ve daha fazlası yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş için halka açık bir şekilde taahhütte bulunmalarına yardımcı oluyor. Şirketlerin karbondioksit salınım süreçlerini nasıl yönettiklerini, salınımı azaltmak için neler yaptıklarını ve taşıdıkları karbon kaynaklı piyasa riskini küresel çapta raporlayan CDP, sürdürülebilir bir gelecek için önemli çalışmalar hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CDP, şirketlerin karbondioksit salınım süreçlerini nasıl yönettiklerini, salınımı azaltmak için neler yaptıklarını ve taşıdıkları karbon kaynaklı piyasa riskini küresel çapta raporlayan tek bağımsız kuruluş konumunda bulunuyor.

CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programına dahil olan Enerjisa Enerji, 2021 yılında Türkiye'de değerlendirilen 78 şirket arasında üst sıralarda yer alarak İklim Değişikliği Programı'nda genel başarı puanını B Yönetim Seviyesi'ne yükseltti.

İklim Değişikliği ile ilgili verilerini 2018'den beri ölçen ve analiz eden Enerjisa Enerji, geçen yıldan itibaren CDP İklim Değişikliği, bu yıldan itibaren de CDP Su Güvenliği Programı tarafından notlandırılıyor.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP 2021 İklim Değişikliği Programı'nın açıklanan sonuçlarına göre başarı puanımızı 'B' seviyesine yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Şirket olarak daha yeşil ve akıllı bir gelecek için ortaya koyduğumuz çabalarımızın uluslararası düzeyde değerlendirilerek geçtiğimiz seneye göre üst düzeyde notlanmış olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Karbon Saydamlık Projesi tarafından sektörümüzün ve Türkiye'nin öncüleri arasında değerlendirilmemiz ve B Listesi'nde kendimize yer bulmamızı büyük memnuniyetle karşılıyorum. Programdaki başarılarımızın önümüzdeki dönemde de katlanarak artacağına inanıyorum ve bu başarıda payı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.