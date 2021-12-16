Greenpeace Uyardı! Petrol Arama Faaliyetleri Biyoçeşitlilik İçin Tehdit

Greenpeace'ten yapılan açıklamada, bilim insanlarının Akdeniz'de yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen rapor neticesinde bölgede üç farklı yunus balığı ve bir kambur balina türünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında ExxonMobil, Total Energies ve Hellenic Petroleum şirketlerine verdiği doğal gaz ve petrol arama izninin, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde oluşacak gürültü ve kirlilik sebebiyle bölgedeki memeli canlılar için büyük bir risk oluşturacağı ifade edildi.

Yunan Hükümeti Aramalarına Son Vermeli Vurgusu

Raporun Akdeniz'i deniz hayatı için kritik bir ekosistem olarak tanımladığını belirten açıklamada "Yunan sularında tespit edilen dört tür hassastır ve tehdit altındadır. Sonuç olarak, bölgenin biyoçeşitliliğini korumamız ve Yunan hükümeti tarafından desteklenen fosil yakıt madenciliği planlarına son vermemiz artık her zamankinden acil bir hal almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını yaşayan Akdeniz'de bu tür bir faaliyetin daha da büyük sorunlara yol açacağı bildirilerek, "İklim için devasa bir tehdit, Akdeniz'de bulunan balina ve yunus balıkları için düzeltilemeyecek bir zarar." değerlendirmesine de yer verildi.

Vira Haber