Denizcilik Sektörü Yeni Karantina Programı Başlattı

Omicron varyantı, hükümetleri gemilerden ayrılmak ve gemilere katılmak zorunda olan denizcilere sınırlarını kapatmaya teşvik ederken, denizcilik endüstrisi güvenli mürettebat değişiklikleri sağlamak için kendi onaylı uluslararası karantina tesisleri ağını kuruyor.

Mürettebat Gelişmiş Karantina Uluslararası Programı (#CrewEQUIP), Uluslararası Denizcilik İşverenleri Konseyi (IMEC); Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS); ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), örgütleri, küresel ticaret filosunun yüzde 80'inden fazlasını ve yaklaşık bir milyon uluslararası denizciyi temsil ediyor.

#CrewEQUIP, bağımsız olarak incelenen ekip karantinalarına uygun, güvenilir otellerin bir listesini oluşturacak. Program, en yüksek standartları ve endüstrinin en iyi protokollerini uygulayarak uluslararası mürettebatı etkileyen hükümet sınır politikalarında sık sık yapılan değişikliklerin üstesinden gelmek için tasarlandı. Hükümetler karantina gereksinimlerini artırsa bile planın mürettebatı gemilere güvenli bir şekilde taşımaya devam etmesini sağlayacak.

Taraflar, denizcilik endüstrisinin 2020'nin sonlarında ilk sözleşmelerinin ötesinde 400 bin denizcinin gemilerde mahsur kaldığı ve buna eşdeğer sayıda gemiye katılıp kazanamadığı mürettebat değişikliği krizinin en uç noktalarına dönmesini önlemek için programın acilen gerekli olduğunu söyledi.

Dijital aşı ve test tanıma özelliğine sahip, kalıcı bir sisteme hala acilen ihtiyaç duyulsa da daha yüksek düzeyde mürettebat değişimini desteklemek için #CrewEQUIP uygulamasının önemli olacağını söyleyen taraflar; aynı zamanda, denizciler ve sınırları aşması gereken diğer kişiler için dijital 'sarı kartlar' geliştirmek için yeni bir DSÖ-ILO-sanayi ortak eylem grubunun bu hafta duyurulmasını memnuniyetle karşıladılar.

16 Aralık'tan itibaren armatörler, gemicilik şirketleri ve onların temsilcileri, gemiye binme öncesi karantina tesislerini belirlemek için çevrimiçi rezervasyon portalına erişebilecekler.

Vira Haber