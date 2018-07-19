Enez’de trollere 'geçici' liman!

Dünyanın sayılı körfezlerinden biri olan Saros'da büyük tartışmalara yol açan trol ve gırgır tekneleri son birkaç gündür körfezde gündemin ana konusunu oluşturuyor. Mart ayında Enez Limanı'ndaki bir balıkçının gırgır teknesinde çalışan iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu Enezlilerin ayağa kalkmasının ardından Enez Limanı'ndan uzaklaştırılan trol ve gırgır tekneleri daha sonra Sultaniçe Limanı'na girmek istemiş ancak bu girişimleri bu kez de Sultaniçe sakinleri ve yazlıkçıları tarafından engellenmişti.

Enez'den sonra Sultaniçe Limanı'ndan da kovulan trol ve gırgır tekneleri, deyim yerindeyse ortada kalırken son haftalarda Enez'de ve Sultaniçe'de yaşanan gerginliğin son bulması için bakanlık devreye girdi. Enez ve Sultaniçe halkının 'Kesinlikle onları bu bölgede istemiyoruz' ısrarı karşılık bulurken yöre halkının taleplerini olumlu bulan Tarım ve Orman Bakanlığı trol ve gırgır teknelerini geçici Kabetepe Limanı'na yönlendirdi.

Alınan karar sonrası yöre halkı geçici de olsa rahat bir nefes alırken bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayanlar başta olmak üzere tüm halk, trol ve gırgır teknelerini körfeze sokmamaya niyetli.

İKİNCİ SİLAH MEVZUSU

Mart ayında Enez Limanı'nda balıkçılık yapan Halil Çayır'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayına gırgır teknesinde çalışan iki kişinin karışmasının ardından önceki gün de trol teknesindeki bir kişinin Sultaniçe'de bir balıkçıya silah gösterdiği iddia edilmişti.

VAHŞİCE AVLANIYORLAR!

Bilindiği üzere körfezdeki balık stokları her geçen gün yok oluyor. Körfezdeki balık popülasyonunun yok olmasındaki en büyük etkenlerden biri olan trol ve gırgır teknelerinin balık yuvalarını ve yumurtalarını ve tamamıyla yok ettiği biliniyor. 24 metre derinlikte avlanması gereken bu tekneler son aylarda 8 metre derinliğe kadar yaklaşırken yöre halkı çok sayıda balık ve deniz canlısının trol ve gırgır teknelerinin vahşice avlanma yöntemleri nedeniyle körfezden uzaklaştığını ve birçok çeşidin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığının altını çiziyor.

HALK DENİZİNE SAHİP ÇIKIYOR

Bilindiği gibi, Mart ayında Enez limanında bulunan trol ve gırgır teknelerinde çalışanlar arasında çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirmişti. Enez ilçesinde gelişen olayların büyümesi üzerine gırgır ve trol tekneleri avlanma sezonunun sona ermesi ile Enez limanından uzaklaşmış,ancak sezonun açılması ile yeniden bölgeye gelmeye başlamışlar ve ilçe halkı eylem yaparak limana girişlerine izin vermemişti. 15 Temmuz itibari ile av sezonunu açılmasıyla Sultaniçe Limanı'na gelen balıkçılar burada da tepki ile karşılamış oldu. Olayların büyüyebileceği endişesi gerek turizmcileri gerekse bölge halkını tedirgin ediyor.

Vira Haber