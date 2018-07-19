GEMİSEM eğitmeye devam ediyor
GEMİSEM tarafından "Uygulamalı Güvenli İskele Kurma, Kullanma ve Denetleme Teknikleri Eğitimi" düzenleniyor.
GEMİSEM, eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda ‘’Uygulamalı Güvenli İskele Kurma, Kullanma ve Denetleme Teknikleri Eğitimi" verilecek ve Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenecek.
Eğitim Programı:
Kurma-Sökme Eğitimi:
-Genel Gereklilikler
-İskele Bileşenleri ve Hasarlı Bileşenler
-İskele Temeli
-Cephe, Kule ve Kafes İskeleler
-İskeleye Erişim
-Konsollar
-Ankrajlar
-Denetleme ve Söküm
-Hesaplama (Talep olması doğrultusunda iskele dayanıklılık hesabı eğitimi de verilebilir. 1-2 gün Önceden bildirilmelidir.)
Denetleme-Kullanma Eğitimi:
-İskele Kavramı
-Güvenli İskele
-İskele Denetleme Prensipleri
Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.
Eğitmen:
Bora Çelebioğlu - Layher İskele Süpervizörü
Caner Akgül - Layher Teknik Ofis Mühendisi
Teorik Eğitim: Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu, Tuzla/İstanbul
Pratik Eğitim: GMO Merkez, Tuzla/İstanbul
Tarihler: 26 Temmuz Perşembe Teorik Eğitim, Saat:09:30-16:30
27 Temmuz Cuma Pratik Eğitim, Saat: 09:30-16:30
28 Temmuz Cumartesi Teorik Eğitim, Saat: 09:30-16:30
Vira Haber
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