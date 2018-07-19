GEMİSEM eğitmeye devam ediyor

GEMİSEM, eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda ‘’Uygulamalı Güvenli İskele Kurma, Kullanma ve Denetleme Teknikleri Eğitimi" verilecek ve Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenecek.

Eğitim Programı:

Kurma-Sökme Eğitimi:

-Genel Gereklilikler

-İskele Bileşenleri ve Hasarlı Bileşenler

-İskele Temeli

-Cephe, Kule ve Kafes İskeleler

-İskeleye Erişim

-Konsollar

-Ankrajlar

-Denetleme ve Söküm

-Hesaplama (Talep olması doğrultusunda iskele dayanıklılık hesabı eğitimi de verilebilir. 1-2 gün Önceden bildirilmelidir.)

Denetleme-Kullanma Eğitimi:

-İskele Kavramı

-Güvenli İskele

-İskele Denetleme Prensipleri

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Eğitmen:

Bora Çelebioğlu - Layher İskele Süpervizörü

Caner Akgül - Layher Teknik Ofis Mühendisi

Teorik Eğitim: Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu, Tuzla/İstanbul

Pratik Eğitim: GMO Merkez, Tuzla/İstanbul

Tarihler: 26 Temmuz Perşembe Teorik Eğitim, Saat:09:30-16:30

27 Temmuz Cuma Pratik Eğitim, Saat: 09:30-16:30

28 Temmuz Cumartesi Teorik Eğitim, Saat: 09:30-16:30

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