Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları

Rusya’nın St. Petersburg kentinde Neva Nehri üzerinde, bu yıl 29 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı.

Kutlamaların deniz kısmına 40’tan fazla savaş gemisi ve Orel nükleer denizaltısının katılması bekleniyor. Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son hafta sonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Vira Haber