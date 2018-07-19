Sewol kazası kurbanlarının ailelerine tazminat

Güney Kore'de devletin ve gemi taşımacılığı şirketinin, 2014'te meydana gelen feribot kazasında ölenlerin ailelerine tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Güney Kore devletinin ve Çeonghaejin Marine şirketinin, kazada ölen her bir kurban için 200 milyon won (855 bin TL) ve trajik olayda çocuklarını kaybeden ailelere de 40 milyon won (171 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca ölenlerin büyük anne ile babaları ve kardeşlerine 5 ile 20 milyon won (10 bin ila 85 bin TL) arasında değişen tazminat ödenmesi kararı aldı.

Kararda, "Mahkeme, devletin ve Çeonghaejin Marine'nin ihmalinin kazayla sonuçlanması nedeniyle davacılara tazminat ödenmesi yükümlülüğünü kabul ediyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju Adası'na giden yaklaşık 7 bin ton ağırlığındaki Sewol feribotu, 16 Nisan 2014'de, Byungpoong Adası'nın 20 kilometre açığında sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve hızla soğuk sulara gömülmüştü. Kaptan ve mürettebatın terk ettiği feribotta bulunan 325'i lise öğrencisi 476 kişiden sadece 172'si kurtulmuştu.

Kazanın ardından başlatılan ve aylar süren arama çalışmalarında 295 kişinin cesedi bulunmuştu. Arama çalışmaları sırasında 2 dalgıç da yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından feribotun kaptanıyla mürettebattan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Personel, yolcuların tahliyesini geciktirmek ve batan feribottan kaçarak yolcuları yüzüstü bırakmakla suçlanmış ve hapis cezalarına çarptırılmıştı. Geminin kaptanı 36 yıl hapse mahkum edilmişti. Feribotun, aşırı yüklenme, deneyimsiz mürettebatın dümene geçmesi ve yetersiz denetimler nedeniyle battığı ileri sürülmüştü.

Dönemin Devlet Başkanı Park Geun-hye ve yönetimi, olayı kötü idare ettiği eleştirilerine maruz kalmıştı.

Vira Haber