Enspektör Eğitim Programı Detayları Belli Oldu

Yayınlanan basın bildirisi şu şekilde;

'TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), kurulduğu günden bu yana gerek kamu yararına gerekse de üyelerinin faydasına denizcilik alanındaki her türlü bilimsel gelişmeyi takip etmekte ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. GEMİMO, mesleğin ulusal ve uluslararası alanda temsiliyetinin, yoğun rekabetçi bir düzen içerisinde eksiksiz gerçekleştirilebilmesi için meslek alanlarıyla ilgili konularda her türlü eğitim, araştırma, teknik inceleme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu girişimleri bilimsel yayın organlarında, kongre ve sempozyumlarda da toplumun tüm kesimi ve meslek paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

Bu kapsamda, denizcilik sektöründeki yeni kurallar, uluslararası teknolojik gelişmelerin hızlanması sebebiyle ülkemizde faaliyet gösteren denizcilik şirketlerine yönelik “Enspektör Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Bu program hem güverte hem de makineye yönelik genel bir eğitim programı olarak gerçekleşmiştir. Sonrasında, görülen lüzum üzerine eğitimin daha detaylı ve uygulamalı, senaryo analizli bir şekilde sadece makine enspektörlerine yönelik “Uygulamalı Teknik Enspektör Eğitim Programı” 23 Mayıs 2023 - 21 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Eğitimde aşağıda belirtilen konular kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir.

VLSFO kullanan gemilerde uygun yakıt seçimi ve verimli işletme şartlarının belirlenmesi

Yakıtlar, yanma ve püskürtme parametrelerinin Dizel motor performansına etkileri

Gemi Dizel motorlarında performans ölçüm ve analizi

IACS kuralları çerçevesinde gemi/tekne ve makine imalatında kullanılan kaynak yöntemleri

Gemilerde kullanılan malzemelerin tahribatsız test (NDT) ve muayene yöntemleri

Gemi elektriği ve uygulamaları

Yağ, yağıt ve su analiz raporlarının değerlendirilmesi

Gemilerdeki soğutma, iklimlendirme sistemleri ve yenilikçi teknolojiler

Sigorta ve hasar analizleri

Eğitim sonrasında TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar CANCA ve Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan ERGENÇ tarafından eğitim kısaca değerlendirilmiş ve katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza bu eğitimin faydalı olmasını diliyor, ülkemiz denizcilik işletmelerinin her türlü teknik bilgi ihtiyacının karşılanması ve niteliğinin artması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Saygılarımızla,'

Vira Haber