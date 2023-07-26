Yangınlar Devam Ediyor

İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 kişi öldü

İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yangınlardan en çok etkilenen yer olan Sicilya Adası'nda irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor.

Adadaki Palermo Havalimanı çevresinde dün başlayan yangın, gece saatlerinde geniş alana yayıldı. Yangın bölgesinde kömürleşmiş iki ceset bulundu.

Yangın nedeniyle gece saatlerinde hava trafiğine kapatılan Palermo Havalimanı öğle saatlerinde sınırlı şekilde yeniden uçuşa açıldı.

Ayrıca, Palermo Havalimanı yakınındaki yangın nedeniyle bölgeden yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi.

Palermo kenti yakınlarına kadar uzanan alevler nedeniyle Cervello Hastanesi duman altında kalırken, hastanenin bir bölümündeki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Adadaki antik Yunan döneminden kalma Segesta arkeolojik parkı da alevler arasında kaldı.

Tunus’ta orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Tunus’un farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Teria, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirten Teria, “Silyana vilayetine bağlı Hammam Beyda Dağı'nda çıkan orman yangını şiddetli rüzgardan dolayı Beca vilayetine bağlı Tibar bölgesindeki ormanlık alanı da etkiledi. Ayrıca Gabes vilayetinde Şenine bölgesinde bir dizi ufak çaplı orman yangını devam ediyor. Binzert kentinde yer alan Cebel Gazale’de çıkan orman yangını da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kentindeki Malula Ormanı'nda 13 Temmuz’da çıkan yangının da söndürülmesi için çalıştıklarını belirten Teria, şiddetli rüzgarların işleri zorlaştırdığını vurguladı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar ile devam ediyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.

Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla gönderilen hava araçlarının üç günde 184 sorti yaptığını, 544 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından, söz konusu bölgeye gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber