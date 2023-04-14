ePropulsion Dünya Bayiler Toplantısı 2023 Gerçekleştirildi

Düzenlenen toplantıda Epropulsion’un yeni merkez binası ve yeni fabrikasının açılışı yapıldı. Epropulsion, Çin Devleti tarafından 2022 yılında en innovative firmalar arasında yer alarak Çin Hükümetinin özel desteğini kazandı.

Epropulsion yeni yönetim binasında sadece araştırma /geliştirme departmanında 220 çok üst düzey mühendisi istidam ediyor. Yıllardır testleri süren dıştan ve içten takmalı yüksek kapasiteli deniz motorlarını 2023 Haziran’ında dünya piyasasına sunulacak. Beraberinde Epropulsioni yeni fabrika binasıyla yıllık üretim kapasitesini 40000 adet/yıl olarak revize etti.

Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Finlandiya, Polonya, İspanya, Güney Kore ve Avusturalya distribütörlerinin katılım sağladığı EPropulsion Dünya Bayiler Toplantısında, gelecek stratejileri, OEM iş birlikleri, satış ve pazarlama ile satış sonrası hizmetler detaylı olarak görüşüldü.

Toplantıda ePropulsion firmasına destek sağlayan batarya, elektronik kart, metal işleme, kablo vs. fabrikalar ziyaret edilerek, üretim süreçleri hakkında distürbütörler bilgilendirildi. Aynı zamanda test çalışmaları devam eden 30HP ve 60HP muadili dıştan ve içten takma elektrikli motorların su üzerindeki test ve performans sürüşleri gerçekleştirildi.

Erke Marine firmasının, 2022 yılının en başarılı distribütörü seçildiği ve 2024 yılı Dünya Bayiler Toplantısının İstanbul’da Erke Marine merkezinde yapılma kararının alındığı toplantıya, şirketi temsilen Satış Müdürü Mehmet Pamuk katıldı.

Vira Haber