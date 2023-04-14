Herbert, İskenderun Tosyalı Limanına Yanaştı
Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı;
'Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı. Her bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.'
Vira Haber
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Etiketler : Herbert, İskenderun, Tosyalı Limanı
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