İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. LİMAN

  3. Herbert, İskenderun Tosyalı Limanına Yanaştı
Herbert, İskenderun Tosyalı Limanına Yanaştı

Herbert, İskenderun Tosyalı Limanına Yanaştı

Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı.

A+A-

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı;

'Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı. Her bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.'

ftmkf-lwcaiv5rq.jpgftmkghmwyagpj8x.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 166 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.