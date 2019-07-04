Erdek-Avşa-Marmara deniz otobüsü seferleri başlıyor

Güney Marmara Hattı'nda bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığını yapan Gestaş Deniz Ulaşım, adalar arasında ulaşımı daha da hızlandıracak deniz otobüsü seferlerini başlatıyor.

5 Temmuz'da ilk seferini gerçekleştirecek deniz otobüsü seferleriyle Erdek-Avşa arası 45 dakikaya düşecek.

Haftanın her günü yapılacak seferler, sabah gidiş, akşam dönüş şeklinde olacak.

ERDEK'TEN SAAT 09.00'DA KALKACAK

Haftanın her günü Erdek'ten 09:00'da hareket edecek deniz otobüsü, 09.45'te Avşa'da; 10.15'te Marmara Adası'nda olacak.

Hafta içi Marmara Adası'ndan saat 18.30'da yapılacak Conkbayırı isimli deniz otobüsü, 19.00'da Avşa'dan kalkacak ve 19.45'te Erdek'te olacak.

Hafta sonunda ise, akşam dönüş saati 45 dakika geç olacak. 19.15'te Marmara Adası'ndan başlayacak sefer, 19.45'te Avşa'dan yolcusunu alacak ve 20.30'da Erdek'te olacak.

ERDEK'TEN AVŞA-MARMARA 35 TL

Sadece yaya yolcu taşıyacak Gestaş Deniz Otobüsü'nün Erdek'ten Avşa ve Marmara Adası yaya yolcu fiyatı 35 TL, öğrenci fiyatı ise 25 TL.

Avşa ile Marmara Adası arası tam yaya ve öğrenci fiyatı 15 TL.

Vira Haber