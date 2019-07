DTO’dan İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne destek

2 Temmuz 2019 Salı günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi 27. Mezuniyet töreni yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleşen törene İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve DTO üyeleri de katıldı. Törende bir konuşma yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne destek sözü verdi.

İMEAK DTO yönetim kurulu üyeleri Başaran Bayrak, Adnan Naiboğlu ve Mustafa Can ile birlikte törene katılan Kıran, “Atatürk, ‘Bütün umudun gençliktedir’ diyerek hedefi göstermiştir. Sizler de ülkemizi ileri taşımak için çalışacaksınız. Her şeyden önce iyi bir insan olun. Ülkemize inanın ve sahip çıkın. Gelecek sizlerde. Asla unutmayın. İnanmazsanız geleceğimiz olmaz. Ailelerinizin sizin için yaptığı fedakarlığın karşılığını verme zamanı. Onların varlığı en büyük desteğiniz olacak” dedi.

Bu arada İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak fakülteden mezun olan oğlu Orhan Bayrak’a diplomasını kendisi verdi.

TÜRK BAYRAĞINI DÜNYADA DALGALANDIRAN OKUL

Törenin açılış konuşmasını yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, 90 öğrencinin mezun olduğunu söyleyerek, “Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda yenilikçi ve akılcı denizciler yetiştirme misyonunu taşıyan fakültemiz, bugün de bu görevini lider olarak sürdürmektedir. Kökleri 1984’e kadar uzanan fakültemiz fikirlerin açıkça ifade edildiği, karşılıklı saygıya dayanan, takım çalışmasını ön plana çıkaran, denizcilik kültürü örf ve adetlerini öğreten, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran bir okuldur” dedi.

Genç denizcilerin, ülkemizin mühendislik eğitiminin temellerini oluşturan üniversiteden, mezun olduklarını belirten Prof. Dr. Söğüt, “Sizi yaşamsal bir alanına yolcu ediyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 82’sini gerçekleştiren, doğalgaz yataklarına ev sahipliği yapan bu alanda her birinizin bayrağımızın temsilcisi, ülkemizin ekonomik menfaatlerinin temsilcisi olacak şekilde yerleştirildiniz. Mezuniyetiniz kutlu olsun” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Deniz Ulaştırma, İşletme Mühendisliği mezunu Gündeniz Demirtaş ise, 4 yıl önce çıktıkları yolu bugün sonlandırdıklarını ve mezunlar olarak dünyanın dört bir yanına, yedi kıtaya dağılmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Gittikleri her yerde Türk bayrağını ve kültürünü temsil edeceklerinin altını çizen Demirtaş, “Bizden sonrakilere, gittiğimiz yerdeki iznimizi miras olarak bırakıyoruz. Sadakat de bir diğer mirasımızdır. Denizcilik mesleğinde birçok parametre kişisel güvenlik üzerine kuruludur. Sadakattan yoksun kişiler, bu parametreler açısından yeterli görülmeyecektir. Biz İTÜ’lüler, genlerimizde bulunan sadakat, örf ve adetlere bağımlılık ile yetkin denizcilik yetenekleriyle birlikte dünya denizciliğinde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

KILAVUZUMUZ ATATÜRK

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: “Kariyerimizin ilerleyen zamanlarında lider vasıflı yöneticiler olacağımız şimdiden ilan ediyoruz. Altyapı iyileştirmeleri ve yeni eğitim eğitim teknolojilerinin kampüsümüze kazandırılması konularında yatırım beklentilerimizi aktardığımız üniversite yönetimine, her daim yanımızda olduğunu hatırlatan ancak mentörlük açısından daha profesyonel destek beklediğimiz sektör temsilcilerine, denizcilik eğitim ve öğretiminde kaliteye odaklanmasını beklediğimiz denizcilik idaresine, aşırı kontenjanları düşürmesini beklediğimiz yüksek öğretim yetkililerine tekrardan sesleniyoruz. Sizlerin emeklerini boşa çıkarmayacağımıza emin olunuz. Ancak sizlere çeşitli platformlarda aktardığımız sorunları bir an önce çözüme kavuşturmanızı istemekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplarını takip etmek biz Türk gençlerinin boyun borcudur. Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ ve ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak’ Atatürk kılavuzumuzdur”

KAPINIZ HEP AÇIK OLSUN

UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Altuğ ise kendisini de 1989 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği mezunu olduğunu hatırlatarak, “Sektöre dahil olduğunuzu görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Genç mezunlar buna hazırsınız. Sizleri bugünlere hazırlayan, aileleriniz ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Bağımsızlığımız, çağdaş Türkiye’nin kurucusu, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız. 1952 mezunu babam ‘beybabamız’ Kaptan Altay Altuğ’un, 2008 andacında yazdığı satırları okumak istiyorum. ‘Çalışınız, hep çalışınız. Ancak öyle başarılı olacaksınız. İTÜ’den aldığınız bilim ve feyz imkanları ile imkan sahibi olacaksınız. Fakat İTÜ’yü de fakültemizi de hiç unutmayınız. Kapınız her zaman açık olsun” dedi.

Günümüzün liderlerinin, sanayi devriminin yeni fazları ile birlikte, etkin kararlar alabilen, yükü taşıyan ve yönlendiren değil, yeri geldiğinde o yükü takımları ile birlikte taşıyan kişilerdir olduğunu belirten Altuğ, “Kendinize en iyi hediyeniz iyi insan olmaktır. Zoru başarın. Risk alın. Bunu yaparken de İTÜ Denizcilik Fakültesi gücünün yanınızda olduğunu asla unutmayın” diye konuştu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da, İTÜ’ öğrencisinin her fikri tartışabilen, araştıran ve saygıya dayalı ilişki kuran bireyler olduğunu söyledi.

MESLEKİ DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Baybora Yıldırım da, Dünyanın tüm denizlerinde, şanlı bayrağımızı temsil ederek çalışacaksınız. Ağabey ve ablalarınızın tecrübelerinden yararlanacak siz de tecrübelerinizi sonraki kuşaklara aktaracaksınız. Ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı olacaksınız. Bugün burada olmanız bunun için en iyi eğitimi almış olmanızın ispatıdır. Tüm meslektaşlarınıza saygı ve sevgi ile yaklaşmalısınız. Denizcilik ailece fedakarlık isteyen bir meslektir. Örgütlü hareket etmelisiniz. Derneğinize ve vakfınıza sahip çıkmalısınız. Mezunlar derneğimizin bu sene 70’inci yılı. Sizlerin de meslekteki doğum gününüz kutlu olsun” dedi.

YDO RUHU

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe ise, meslekte 42’nci yılını tamamlayan bir ağabeyiniz olarak seslenmekten mutluluk duyuyorum. Hepiniz buraya farklı yerlerden gelmiş olabilirsiniz. YDO ruhu ile bu okuldan mezun olduysanız bundan sonra başarılı olacağınızdan emin olabilirsiniz. 1995’de kurulan vakfımız 10 bin 844 sosyal yardım, öğrenci ve akademisyen bursu verdi. Sizlerle işlettiğimiz yurdumuza yatılı bir okul havası verebilmek; deniz örf, adet ve nezaket yapımızı, ağabeylik kardeşlik ruhunu verebilmek en büyük amacımızdır. Bu okuldan mezun olanların paylaştığı ruhu ileride daha iyi anlayacaksınız. Nerede giderseniz gidin oturuşunuz, kalkışınız; yemeniz içmeniz insanlara örnek olsun. Hem okulumuzu hem de bayrağımızı temsil ettiğinizi unutmayın. Bundan sonra da destek ve yol gösterici olacağız. Ağabey olmak kolay, ağabey kalmak zordur” diye konuştu.

İTÜ Denizcilik Fakültesinin isminin tam 6 kere değişerek bugüne geldiğini belirten Meşe sözlerine şöyle devam etti: “Okulumuz uzun yıllar Ortadoğu ve Balkanların tek denizcilik okuludur. YDO, ticaret bahriyesinin yaşıt üyesidir. Bu okul bu özelliğini kaybederse, Türk denizciliğinin kaybedeceğini ve bunu herkesin anlaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer denizin yazılmayan geleneklerini eksik edersek kaybederiz. Bütün gelişmiş ülkelerde 2 veya 3 okulda denizcilik eğitimi verilirken, bizde neden 13 tane okul olduğunu sorgulamamız gerekiyor. 3 öğretim üyesi var ise okul açılabiliyor. Bütün gelişmiş ülkelerde denizcilik eğitimi, İngilizce, yatılı ve üniformalıdır. 4 x 4 metrekare alanda çalışacak denizci yetiştirmek istiyorsanız bunun eğitimini okulda vermek zorundasınız. Yoksa harcadınız para boşa gidecektir. Geçen gün büyük bir kazayı ucuz atlattık. Bizi en çok üzen, köprü üstündeki konuşmalar, disiplinden izandan uzaktır. Sadece gemi kaptanı konuşabilir. Allah’tan kaza, diğer gemi kaptanının doğru komutu sayesinde atlatıldı. Denizde çalışmayı hedef koyun. Başmühendis veya birinci kaptan olmadan denizi bırakmayın. Birbirine sahip çıkın. Ağabey, kardeşlik geleceğinizi bozmayın. Teknolojiyi takip edin ve rekabete hazır olun. AtatürK’ün hedeflerinde ayrılmayın”

STK’LARI ÖNEMİ

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli ise mezunlardan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize hediye ettiği Cumhuriyet ve demokrasiyi yaşatabilmek için sivil toplum kuruluşlarına üye olmalarını istedi.

Dereli, “Atatürk, 425 bin kilometrekarelik karasuları hakkımızı, 350 yıllık kapitülasyonları yıkarak almıştır. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Sadece Türk bayraklı, Türk sahipli gemilerde değil, tüm denizlerde Türk deniz insanı olarak çalışmanızı öneriyorum. 2025’de 150 bin mühendis ve kaptan ihtiyacı olacak. Türkiye bu potansiyele sahiptir. Hayallerinizi düşüncelere; düşüncelerini hedefler dönüştürünüz” diye konuştu.

YANLIŞA DÜŞMEYİN

Törende Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın da şunları söyledi : “Hamit Naci’den bu yana YDO’nun Türk denizlerinde dolaşmasını sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Denizciliğin amiral gemisi olan okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Mezuniyetiniz kutlu olsun. Bugün eksik yanlarınızı bilip ve sıfır hataya inanma vaktidir. Dünya gemi adamı açığını kapatmak için okul açılmaya devam ediliyor. Fakat konu istihdam edilmeye geldiğinde bırakın dünyayı, ülkemiz gemilerinde bile çalışamıyor. Ülkemizi bu yanlışa düşürenleri kınıyorum. Bunu düzelten yöneticiler olmayı hedeflemelisiniz. Bugün burada mühendis unvanı olan sizler, gemilerde ve şirketlerde kanaat önderi ve karar vericiler, eğitim kurumlarında ise gelecek nesillerin yetiştiricisi olmalısınız”

Törende Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanısıra denizcilik sektöründen temsilciler hazır bulundu.

Törende ardından mezuniyet töreninin hayata geçmesinde destek veren Alfa Yangın ve Deniz Malzemeleri, Beşiktaş Denizcilik, Atlantis Gemi İşletmeciliği, İTÜ DEFAV, DELMAR ve Zeymarine, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Esenyel Hukuk Bürosu, Fleet Management, GT&G Sigorta, NEO Sigorta, Nippon Paint Türkiye, Transbosphor ve GİSBİR yetkililerine teşekkür plaketi verildi.

Tören, dönem birincilerinin arkadaşları tarafından denize atılmasıyla son buldu.

Vira Haber