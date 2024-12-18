Erdek’te Balıkçılara Atık Su Bilgilendirme Toplantısı

Liman içindeki balıkçılar lokalinde düzenlenen toplantıya çok sayıda balıkçı katıldı. Toplantıda Sahil Güvenlik personeli, denize boşaltılabilecek ve depolanması gereken atık sular konusunda ilgili kanun maddelerini ayrıntılarıyla açıkladı. Balıkçı teknelerinde sıkça karşılaşılan atık su problemlerine dikkat çeken yetkililer, çevreyi koruma ve sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Balıkçılar, yapılan bilgilendirmenin faydalı olduğunu ifade ederken, özellikle denetimlerin artmasıyla birlikte bu tür toplantıların devam etmesini talep etti. Sahil Güvenlik yetkilileri ise eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Vira Haber