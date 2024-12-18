Gemi Brokerleri Derneği Yıl Sonu Eğlencesi Kızlara Burs Oldu

Etkinliğe Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Barış Dillioğlu, Serhat Barış Türkmen, Burak Akartaş, WISTA Türkiye Başkanı Suzan Atasoy, GİSBİR Başkan Yardımcısı Orhan Torlak gibi sektörün önde gelen isimleri katılırken, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş’in açılış konuşması salondan büyük alkış aldı.

Başkan Onur Türkeş, konuşmasında WISTA Türkiye iş birliği ile etkinlik kapsamında düzenlenen “Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 Kız Öğrenciye Burs” kampanyasına değindi.

Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 Kız Öğrenciye Burs

Gemi Brokerleri Başkanı Onur Türkeş, gemi brokerliği mesleğinin özünde yer alan sosyal ilişkileri kuvvetli tutmaya ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak “Geleceğin teminatı olan genç nesillerin, güçlü birer aktör olmaları ancak nitelikli bir eğitimle mümkün. Cumhuriyetimizin 101. yılında, WISTA Türkiye ile birlikte 101 kız öğrencimize destek olmaktan gurur duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Türkeş eğitime verilen desteğin sektörün geleceğine yatırım anlamı taşıdığını vurgulayarak “Eğitim, sadece bireylerin değil, bir ülkenin de kalkınmasının ve sürdürülebilir gelişiminin temel taşıdır” dedi

Başkan Onur Türkeş tarafından sahneye davet edilen WISTA Türkiye Başkanı Suzan Atasoy, 15 yıldır devam eden burs projeleri sayesinde bugün 500'ü aşkın öğrenciye ulaştıklarını belirterek, burs projesinin başarıya ulaşmasında destek olan herkese teşekkür etti.

Sosyal Komiteye Teşekkür

Gecede ayrıca, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen GBD Sosyal Komitesi sahneye davet edildi. Gönüllü ve özverili çalışmalarıyla geceye katkı sağlayan; Sim Gülle, Alp Erdoğdu, Aykut Aksu, Burak Kınay, Burcu Bozat, Deniz Maral, Gökay Ünsal, Gözde Türkeş, Kübra Caner, Orkan Özsoy, Deniz Argıç, Özgür Pınar ve Seray Kolçak sahneye çağırılarak kendilerine teşekkür edildi.

Organizasyon, hep bir ağızdan okunan milli marşlar ile devam ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşen dans gösterileri katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşattı.