Erdoğan'dan termik santrallerle ilgili yasaya veto!

Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti.

Tartışmalara neden olan yasayla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi. AK Parti’nin MYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçen Çelik, 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğru bulmadığını ve veto ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararla ilk kez veto yetkisini kullandığı belirtildi.

Toplantıda, kamuoyunda tartışılan bir gündem maddesinin de ele alındığını belirten Çelik, “Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir” dedi.

Enerji sektörünün son derece önemli bir sektör olduğunu ve sektörün kazanımlarını koruma ve ilerletme konusunda kararlı olduklarını söyleyen Çelik, “Aynı zamanda da çevre hassasiyetinin ülkemizin geleceğini, nesillerin geleceğini gözeten bir yaklaşım konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede enerji sektörünün kazanımlarına, enerji sektörünün daha ileriye götürülmesine dönük hassasiyetini korumakla ve bunu daha da geliştirmek konusundaki iradesini ortaya koymakla birlikte 7 yıldır bu baca filtrelerinin takılmaması çerçevesinde buna yeni bir süre verilmesini yani 2,5 yıl kadar süre verilmesinin gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü 7 yılda yapılmayan bir işlemin bu yeni süre verilmesiyle de yapılacağı konusunda bir kanaat oluşmamıştır” ifadelerini kullandı.

“İNSAN SAĞLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Çelik ''Cumhurbaşakınımız, insan sağlığının devletin başta gelen Anayasa görevi olduğunu söylüyor. Anayasa’nın 56 maddesinde de herkesin sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunun altı çiziliyor. Çevreyi geliştirmek, çevre kirlenmesini engellemek devletin ve vatandaşların ayrı ayrı ödevidir ve bu husus hüküm altına alınmıştır. Cumhurbaşkanımız devletin enerji ihtiyacını karşılanması zaruriyetini insan sağlığı ve çevre korunmasının önüne geçmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kuşkusuz sayın Cumhurbaşkanımız devletin ve ülkenin başı olarak enerji ihtiyacının karşılanması, ülkemizin dünyada önemli bir enerji oyuncusu olması konusundaki politikaların hem mimarı hem de güçlü bir takipçisidir. Fakat bu politikaları takip ederken ve uygulamaya koyarken bunların sonuçlarını insan sağlığı ve çevresini koruma amacının önüne geçmemesi gerektiğini ifade ediyor. Daha önce 7 yıllık bir geçiş süreci verilmişti. Bu uyum için yeterli olmamış. İncelenen süreçte bu kanuna ek 2,5 yıl daha eklenmiş ve bunun uzatılması planlanmıştır. Cumhurbaşkanımız ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zaruretinin, insan sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden düzenlemeyi veto etmiştir” dedi.

Vira Haber