BÜDEMDER’de Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği (BÜDEMDER)tarafından düzenlenecek etkinliğe İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitelerinden Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünü okuyan öğrenciler katılacak.

Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi Karadeniz Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde yapılacak. Zirvede Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, DTO Batı Karadeniz Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, EVYAPORT Konteyner Operasyon Müdürü H. Kayhan Alipaşaoğlu, FRACHTBOX Avrupa ve Ortadoğu Direktörü Tülin Doğan, TURKON LİNE Acenta Müdürü Barış Beğen, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, CEVA İMEA Özel Projeler Direktörü Hakan Karaca, Erdemir Deniz Nakliyat ve Koordinasyon Müdürü Caner Özleyen, Giz Denizcilik Firma Sahibi Kutsibaşsarıoğlu, Atasoy Grup Denizcilik Ltd. Şti. Broker Suzan Atasoy gibi denizcilik camiasında ileri gelen sektör büyüklerini ağırlanacak.

Vira Haber