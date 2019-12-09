Ereğli tersanelerinde mülkiyet sorunu çözülmeli

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, “Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi” düzenlendi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği’nce (BÜDEMDER) Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, BÜDEMDER Başkanı Umur Bucak’ın kendisini ziyaretinde, gerçekleştirilecek organizasyonun, ‘kendi içinde küçük bir organizasyon’ olarak hayal ettiğini belirterek, “ama seviniyorum ki, ulusal düzeyde güzel, başarılı ve düzeyli bir çalışma gerçekleştirilmiş. Katkıda bulunanlara Teşekkür, tebrik ediyorum” dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu, son günlerde ilçede 2 önemli konunun öne çıktığını anlattığı konuşmasında, şunları kaydetti: “Ereğli’deki tersaneler 2007’li yılların, o şaşalı günlerinden biraz uzaklaşmış durumda. O yıllarda yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediliyordu. Ne yazık ki şu anda bin civarında istihdamımız var. Ama son iki aylık gelişmelere baktığımızda; bu alanın mülkiyet sorunun çözülmesi ve sektördeki iyi taleplerle tersaneler bölgesinin biraz daha aktif hale geleceğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü tersaneler bölgesi gelişecek, gemiler yapılacak ve ülke olarak eksik olduğumuz ve ne yazık ki çok fazla ehemmiyet vermediğimiz denizcilik taşımacılığına buradan katkı sağlayacağız. Bu katkıyı sağlarken bir yerde makineler yada bunu sağlayan aletler varken, bir yerde de iş gücü olacak, Bu iş gücü de, buradaki değerli öğrencilerimize yarayacak. Ama üzülerek görüyoruz ki Denizcilik Fakültesi de fiziki imkan itibariyle bizi ve öğrencileri mutlu etmekten uzak bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu hafta (geçen hafta) içerisinde sayın valimizin, rektörümüzün belediye başkanımız ve şahsımın katılımı ile valilikteki toplantı ile Ereğli’de yeni bir fakülteler alanın yapılması için proje ihalesini başlattık. Sanıyorum, önümüzdeki yaz aylarından itibaren okulumuzun temeli ve inşaatı başlamış olacak.”

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem de, Kaymakam Çorumluoğlu’nun, başta Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nin yapımı olmak üzere, tersanelerdeki mülkiyet sorunun çözülmesi ile birlikte denizcilik sektörüne büyük katkıları olduğunu savundu. Erdem, öğrencilere hitaben konuşmasında, Türk gemi inşa sanayisinin 2002’de Dünyada 4. Sırada bulunduğunu hatırlatarak, “ama ticaretteki daralma, ve küçülmeye gidilmesi gemi inşa sanayimizi geriye götürdü. Bugün 14. sıradayız. Ama şunu da belirtmeden geçemem; Türk Loydu’nun bu 4. sıraya çıkmasında bize çok büyük katkıları olmuştur. Tecrübeyi satın alamazsınız. Tecrübe, birikimlerin sonucunda elde edilen bir konudur. Ne istiyorsanız sorun, öğrenmek istediklerinizi öğrenin. Bu ülkeyi önümüzdeki yılarda sizler idare edeceksiniz. Ama şunu belirtmek isterim; Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarından hiç ayrılmayın” diye konuştu. Dernek Başkanı Bucak da, katkıda bulunanlara teşekkür ettiği konuşmasında, “yapılan organizasyonların öncelikli hedefinin öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak ve desteklemek olduğunu, bulunduğumuz konum itibarıyla da denizcilik alanında biz de varız. güçlü bir denizcilik için her şeye hazırız demek istediğimizi vurguluyorum” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edilen programda, denizcilik sektöründeki çeşitli federasyon ve dernek başkanları sektör üzerinde konuşmalar yaptı.

Vira Haber